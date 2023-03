IN CONSIGLIO comunale un ordine del giorno firmato da Ulderico Orazi. I renziani chiedono una visione europea e un gesto di vicinanza nel segno della tradizione musicale che accomuna le due città. Polemica sulla gestione dello Sferisterio

di Luca Patrassi

Un ordine del giorno, presentato dal consigliere Ulderico Orazi, per invitare l’amministrazione comunale di Macerata «ad attivarsi per allacciare rapporti con l’amministrazione comunale di Odessa al fine di proporre un gemellaggio da suggellare durante la prossima stagione lirica estiva a Macerata e a chiedere all’Associazione Arena Sferisterio di dedicare al popolo ucraino e alla città di Odessa uno degli eventi previsti nel prossimo cartellone della stagione 2023».

L’iniziativa è stata presentata questa mattina in centro storico, negli spazi del bar-ristorante Di Gusto, dai vertici maceratesi di Italia Viva: c’erano Ulderico Orazi, Riccardo Cogliandro e Monica Martarelli. Presentato appunto l’ordine del giorno, firmato da Ulderico Orazi, che parte dalla richiesta della promozione di un gemellaggio tra le città di Macerata e Odessa premettendo che «l’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa è stato un atto criminale e liberticida da condannare senza tentennamenti e che il coraggio e la resistenza del popolo ucraino sono da ammirare e sostenere».

Orazi rileva come la cittadinanza maceratese abbia mostrato « solidarietà e ospitalità ai rifugiati ucraini e che numerose associazioni del terzo settore di Macerata e provincia si sono distinte per accoglienza e supporto alla popolazione ucraina. Il Comune di Macerata ha promosso in passato numerosi gemellaggi con città europee. Il Consiglio comunale ha la volontà politica di promuovere il settore turistico-culturale, il Comune di Macerata, in qualità di socio dell’associazione Arena Sferisterio, si adopera nella promozione della stagione lirica mentre l’associazione Arena Sferisterio fa parte dell’Associazione “Opera Europa” (Organizzazione per i teatri d’opera e i festival lirici professionali in Europa), la quale conta 226 membri di 42 Paesi Europei diversi, tra cui Odessa».

Cogliandro sottolinea l’aspetto politico ed amministrativo dell’iniziativa: «Creare relazioni con città europee che condividono con Macerata la centralità culturale, sociale ed economica di produzioni e rappresentazioni liriche è fondamentale per sviluppare il settore turistico-culturale della città. La città di Odessa è sede dell’”Odessa Opera and Ballet Theater”, uno dei più bei teatri al mondo e nel quale si svolge annualmente un importante festival lirico di portata internazionale. Per il profilo politico è importante manifestare solidarietà al popoilo ucraino vittima dell’invasione russa. Libertà e democrazia sono valori da difendere».

Monica Martarelli fa un riferimento diretto alla situazione del festival maceratese: «Abbiamo un festival che fino a qualche anno fa competeva per i premi più prestigiosi su scala internazionale, da un paio di anni si assiste a situazioni preoccupanti, non so se dettate da incapacità o da superficialità. Penso al fatto, per esempio, che lo scorso anno non sia stato possibile assistere a più opere nello stesso weekend, penso al fatto che ancora non è stata data comunicazione alcuna dei risultati dello scorso anno sia in termini di presenze che di bilancio. Sono andati alla Bit all’ultimo momento senza avere ancora il cartellone con il cast, tutto questo ci lascia perplessi. Intanto lanciamo la nostra proposta che è quella di trasformare l’associazione Sferisterio in Fondazione».

(foto Falcioni)