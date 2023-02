MACERATA - Lo storico locale ha chiuso definitivamente i battenti lunedì. Amareggiato Andrea Ciccioli che ha rilevato la gestione nell'anno del sisma: «Crisi economica, pandemia, chiusi il punto prelievi Avis e la scuola media. Io non posso più resistere». VIDEO

di Alessandra Pierini (foto e video Fabio Falcioni)

Giù la serranda allo storico bar Campo Sportivo a Macerata. Il locale in viale Martiri della Libertà, proprio all’ingresso dello stadio della Vittoria, ora interessato da lavori di ristrutturazione, ha definitivamente chiuso i battenti lunedì e non è destinato a riaprire a breve.

Una decisione sofferta ma inevitabile come spiega Andrea Ciccioli che nel 2016 ha rilevato l’attività di famiglia: «Dal terremoto in poi, è stato un crescendo continuo di difficoltà. La crisi economica, poi hanno chiuso la strada qui davanti per lavori, poi la scuola media “Dante Alighieri”, poi è arrivata la pandemia e infine anche il punto prelievi dell’Avis. Via via ho perso sempre più clienti».

Poi sono arrivati i lavori allo stadio della Vittoria, meglio conosciuto dai maceratesi come Campo dei Pini, che fino a quel momento ospitava gruppi sportivi e partite ad ogni ora con un flusso notevole di persone. «Per me è stato il colpo definitivo – spiega Ciccioli – non credo che i lavori saranno ultimati a breve e io non posso resistere ancora. Non ho neanche accesso ai crediti bancari e non ce la faccio più».

Ciccioli è amareggiato, rialza la serranda solo per mostrare l’interno che viene piano piano smantellato e vuoto. Entrare nel locale è come fare un tuffo nel passato della realtà maceratese: sembra quasi di poter ancora sentire i dibattiti sul calcio che in decenni si sono animati in queste stanze, che sia davanti ad una partita di serie A o subito dopo aver assistito al match live di terza categoria, tutti con lo stesso ardore e la stessa convinzione. Quante volte qui si è discusso di arbitri, colori biancorossi, cambi al vertice delle società cittadine e quanti sono i personaggi che ne sono stati protagonisti. Tutto questo per 60 anni. E ora solo buio e polvere.

