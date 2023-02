MACERATA - I due tornei inizieranno verso la metà di maggio per concludersi a fine giugno. L’assessore Andrea Marchiori: «L'auspicio è che l'impianto possa essere restituito alla sua totale fruibilità nei tempi previsti per questi due importanti eventi giovanili. Siamo in una fase molto avanzata ma non mi pronuncio sulla data di conclusione delle opere che restano ancora da effettuare»

di Mauro Giustozzi

Il nuovo stadio della Vittoria di Macerata sarà pronto già per ospitare tra maggio e giugno i tornei calcistici giovanili ‘Cleti’ e ‘Velox’? L’amministrazione comunale preferisce non sbilanciarsi ma intanto gli organizzatori dei due storici tornei cittadini si sono messi al lavoro come se ciò fosse possibile, avendo come soluzione di ripiego qualora insorgessero ritardi nella riconsegna dell’impianto al Comune, l’alternativa del campo sportivo di Villa Potenza.

Ma tra gli organizzatori c’è molta fiducia di poter proprio con il torneo Cleti (37esima edizione) prima e il Velox (45esimo atto per gli Allievi e il 34esimo per i Giovanissimi) dopo riaprire ufficialmente lo stadio della Vittoria con il nuovo fondo in sintetico, le nuove tribune e gradinate, gli spogliatoi tirati a lucido. Insomma miglior vernissage per l’impianto più antico della città non potrebbe esserci se non ospitando le centinaia di giovani e giovanissimi provenienti non solo dalle Marche ma pure dalle regioni limitrofe. Del resto questi due tornei, come da prassi, inizieranno verso la metà di maggio per concludersi a fine giugno. Periodo nel quale il cantiere impiantato al della Vittoria non dovrebbe esserci più.

«Diciamo pure che quello che posso fare io è oggi un auspicio – ammette l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori, che segue da vicino l’intervento al campo dei Pini – che lo stadio possa essere restituito alla sua totale fruibilità nei tempi previsti per questi due importanti tornei giovanili ma non ho elementi certi per poter dire, adesso, che ciò potrà accadere. Nell’ultimo sopralluogo che ho effettuato nell’impianto era stato predisposto il fondo per la posa dell’erba sintetica, si stava lavorando all’interno degli spogliatoi e predisponendo il lavoro per l’anello esterno al campo di gioco. Siamo quindi in una fase molto avanzata ma non mi sbilancio sulla data di conclusione delle opere che restano ancora da effettuare».

In precedenza erano state ultimate le opere di restauro della gradinata, delle balaustre in pietra e del muro di cinta nonchè il trattamento del fondo del terreno di gioco. Sull’intera area verrà inoltre allestito un nuovo impianto di illuminazione e di videosorveglianza. I lavori, interamente finanziati con le risorse stanziate dal fondo Sport e Periferie, destinato alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi situati nelle periferie urbane, per un importo complessivo di 1.468.779,65 euro vengono eseguiti dalla Rti Consorzio stabile Alta Val di Cecina srl/Inveni srl. La fine dei lavori come da cronoprogramma era prevista entro la prossima estate in modo da poter essere nuovamente fruibile dalle società calcistiche a settembre. Ma è molto probabile che questo termine possa essere invece accorciato, con la ripresa dell’attività a pieno regime per tutte le società calcistiche che insistono al campo dei Pini subito dopo l’estate ma con invece la possibilità che i tornei Cleti e Velox possano avere come scenario il monumentale impianto di gioco posto nel cuore della città.

Dunque nuova vita allo stadio della Vittoria la cui costruzione risale al 1919 quando nella zona, che era denominata di piazza dell’Armi venne creato un campo sportivo, con tribune in legno, per giocare a calcio. Questo non è solo un impianto sportivo, è altro, ha a che fare con le generazioni di giovani e bambini che lo hanno vissuto e custodisce la memoria calcistica di una città, dei suoi colori biancorossi e delle passioni di intere generazioni di maceratesi che hanno vissuto e vivono questo luogo identitario della città.