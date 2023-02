MACERATA - Assenti il sindaco, la vicesindaca e tre assessori: tutti in missione alla Fiera a Milano. L'assessore Iommi ha illustrato i cambi di destinazione d'uso dell'ex Onp e degli impianti sportivi di via Valerio. Diverbio in aula tra il capogruppo dem Narciso Ricotta e quello di Fdi Pierfrancesco Castiglioni. Ninfa Contigiani (Pd) propone sosta gratuita per le auto elettriche

di Luca Patrassi (foto di Fabio Falcioni)

Ci sono voluti tre mesi ma oggi, finalmente, il Consiglio comunale è tornato in streaming e su questo versante almeno si è chiusa la partita dell’attacco hacker del novembre scorso. Una cosa che è balzata subito all’occhio, l’assenza di “mezza” amministrazione comunale impegnata con la Bit a Milano fino a oggi. Interrogazioni in serie, la prima del consigliere Dem Alessandro Marcolini per la realizzazione di una rotatoria tra via Annibali e la strada Cluentina. Risposta a cura dell’assessore Andrea Marchiori: «La strada in questione non è comunale, peraltro non sarebbe in asse con le altre esistenti. Il problema principale di quell’asse viario non è tanto la costruzione dell’ennesima rotatoria, peraltro molto costosa, ma l’addensamento del traffico per la mancata realizzazione dello svincolo di San Claudio. Un nuovo assetto viario è previsto nel piano stradale con il dirottamento del traffico nella zona del centro commerciale».

Seconda interrogazione sempre di Marcolini sulla manutenzione dei marciapiedi di viale Indipendenza, la risposta di Marchiori: «La criticità manifesta del camminamento è dovuta alla presenza di pini marittimi che sono cresciuti occupando il marciapiede, le radici vanno a cercare acqua devastando le strade e negli ultimi anni questo è un fenomeno che si è accentuato. Bisogna fare una scelta significativa: abbattere i pini e sostituirli con piante più controllabili o mantenere i pini e sacrificare viabilità e passaggio pedonale. Qualsiasi opera venisse fatta avrebbe una durata limitata nel tempo. Il secondo tema è il passaggio nel bosco: oggetto di un bando di rigenerazione urbana nel 2021, ora siamo in fase di progettazione dell’intervento. Per il Sasso d’Italia l’area interessata è quella che insiste tra il chiosco e il parcheggio, i tempi sono brevissimi, entro la metà dell’anno consegneremo la progettazione e dunque i lavori sono prossimi».

Con la terza interrogazione si resta in casa Dem ma il microfono passa al capogruppo Narciso Ricotta che chiede notizie della strada di Valteia, pericolosa rispetto alle esigenze del traffico con una rotatoria i cui lavori sono fermi da mesi. Risponde ancora l’assessore Marchiori: «La costruzione della nuova sede di Banca Macerata è stata autorizzata dalla precedente amministrazione, ci fu una variante, una vostra scelta amministrativa. Nel tratto di strada dove si sta costruendo la rotatoria a cura dell’Anas c’è una importante condotta fognaria in fortissimo degrado, opera da fare immediatamente che abbiamo appaltato. Sono in corso di ultimazione i lavori di asfaltatura, la rotatoria avrà anche la funzione di rallentare la velocità di chi usa la Carrareccia come una pista».

Quarta interrogazione a cura di Narciso Ricotta, stavolta sulla banda larga, nel mirino alcuni disservizi tipo abbandono dei lavori (via Bartolini, via Caldarelli). Ancora Marchiori: «Il cablaggio è in fase di ultimazione, mancano alcuni interventi in centro storico La società riferisce di finire i lavori entro marzo. Nei casi di condomini in via Caldarelli e in via Bartolini la società dice di aver avuto un rifiuto da parte dei privati. La città è stata quasi interamente interessata dai lavori di predisposizione della rete ottica, a intervenire sono diversi operatori».

Altra interrogazione a firma del Dem Ricotta sul progetto del centro commerciale naturale “Casette” di corso Cairoli: il capogruppo Dem chiede cosa sia successo visto che tra i beneficiari risultano attività commerciali chiuse («i soldi pubblici vanno spesi bene» ha chiosato Ricotta). L’assessore Laura Laviano: «I controlli della Regione hanno evidenziato la regolarità della richiesta, la realizzazione delle attività indicate nel progetto, la presenza dell’operatore nel negozio indicato».

Assente Renna (alla Bit di Milano) è saltata una interrogazione, ultima in discussione quella legata ai lavori di realizzazione del restauro della ex casa del custode ai Giardini Diaz. Presentazione a cura del consigliere Alberto Cicarè di Strada Comune che ha evidenziato come i lavori siano ultimati ma la struttura resti vuota nonostante la previsione di allestimento del Museo di scienze naturali. A rispondere è l’assessore Andrea Marchiori, in assenza dell’assessora competente Katiuscia Cassetta (anche lei a Milano): «L’amministrazione, in prossimità della fine dei lavori, si è subito prodigata per il reperimento delle risorse per gli allestimenti: l’opportunità stata individuata in un bando che ci auguriamo di aggiudicarci, in questi anni abbiamo fatto incetta di finanziamenti. Avendo individuato il tipo di progettazione, quella comunque sarà la base per l’allestimento». Rinviato l’ordine del giorno presentato da Lorella Benedetti sul fronte della formazione di un elenco di baby-sitter, polemiche sollevate dal Dem Andrea Perticarari che aveva presentato un emendamento e chiesto di di discuterlo. Tensione a margine per un battibecco colorito tra Narciso Ricotta e il capogruppo Fdi Pierfrancesco Castiglioni con il primo che ha invitato ripetutamente l’altro a fare silenzio.

Sul fronte delle delibere, l’assessore Silvano Iommi ha presentato la variante al Prg per l’adozione definitiva del piano di edilizia popolare negli spazi ex Cus di via Ferrucci, procedura definita con il secondo passaggio in Comune dopo il via libera della Provincia. Questione già ampiamente dibattuta, oggi nessun intervento e delibera messa subito in votazione: 17 voti favorevoli e otto astenuti (Pd, Cinque Stelle, Cicarè e Garbati). Altra variante al Prg, l’area ex ospedale psichiatrico per effetto di una convenzione con l’Università per trasformare un’area di proprietà e realizzare alcune opere, attrezzature sportive nel particolare. « Questa proposta – ha osservato Iommi – migliora la precedente proposta, anche con il recupero di uno storico percorso pedonale all’interno dell’area ex Onp (l’ospedale neuropsichiatrico a Santa Croce). Sta venendo fuori un campus dalla visione moderna con un approccio antico, nel rispetto della storia della zona. Avremo un campus eccellente che sarà motivo di orgoglio, i tempi sono stretti perchè l’ateneo deve chiudere entro il 2025».

Dibattito aperto dal consigliere pentastellato Roberto Spedaletti che ha sollevato alcune perplessità, dalla previsione della strada alla dichiarata urgenza dell’atto. Perplessità contestate dal consigliere della Lega Aldo Alessandrini. Il voto: 17 favorevoli, due astenuti e 7 contrari (Pd, Cinque Stelle). Dopo lunghi mesi, e l’arrivo delle piogge, è arrivato in aula l’ordine del giorno presentato dal Dem Andrea Perticarari per combattere la siccità. Perticarari ha detto di aver ripreso di sana pianta un ordine del giorno che era stato presentato (e scomparso) dai consiglieri comunali di Forza Italia.

A indurre Perticarari alla ripresentazione è stata l’ottima impostazione dell’atto dei consiglieri azzurri ed anche il dubbio se la maggioranza riusciva a bocciare un ordine e del giorno che in realtà era stato inizialmente presentato da un partito del centrodestra: in sostanza si chiede la realizzazione di nuovi invasi. L’assessora Laura Laviano ha fatto presente che in realtà la proposta di Fi era un pochettino diversa e in corso di modifica, cosa che hanno evidenziato i presentatori originari che hanno chiesto a Perticarari di ritirare l’atto e trovare una proposta condivisa. Richiesta accettata, ordine del giorno ritirato.

Microfono alla dem Ninfa Contigiani per un atto legato agli incentivi alla diffusione delle auto elettriche, iniziando dalla gratuità della sosta. La risposta dell’assessora Laura Laviano che boccia la proposta: «Varie città si stanno muovendo in diversi modi, si parla di auto che hanno costi elevati e fare questa concessione è una incongruenza, il costo ricade su tutti i cittadini, la tipica contraddizione della sinistra». In linea con l’assessora, le posizioni della Lega e di Fi espresse dai consiglieri Alessandrini e Castiglioni, in linea con la Contigiani la posizione di Alberto Cicarè che ha evidenziato la mancanza di una politica per la mobilità. Al vetriolo la replica della Contigiani: «L’assessora Laviano ha appena raddoppiato i costi dei parcheggi e il fatto di spacciarsi per una Giovanna d’Arco fa sembrare più vicino il Carnevale». Critica anche la consigliera Udc Antonella Fornaro: «credere che il parcheggio gratuito in centro rappresenti un incentivo all’acquisto dell’auto elettrica penso sia una roba da pazzi, fuori dalla realtà». Il consigliere 5 Stelle Roberto Cherubini: «L’argomento della mobilità sostenibile è complesso e va studiato, non si può affrontare con il parcheggio gratuito. Noi dobbiamo lavorare perchè il servizio pubblico sia efficiente, peraltro ora costa di più di un parcheggio e questo non è possibile».

Proposta Contigiani bocciata con 17 voti contrari. La mozione del consigliere Cherubini è stata ritirata, rinviata quella del consigliere Alessandrini per l’assenza del sindaco (a Milano per la Bit). A proposito di assenze: giustissimo che il sindaco partecipi alla più importante fiera di settore, giusto anche che ci sia qualche assessore di riferimento in appoggio ma oggi in Consiglio si sono notate le assenza del sindaco Sandro Parcaroli, della vicesindaca Francesca D’Alessandro, degli assessori al turismo Riccardo Sacchi, alla cultura Katiuscia Cassetta e alla sicurezza Paolo Renna. Forse un pochino troppi, visto che appunto c’era anche una seduta di Consiglio dove, di solito, se non c’è il sindaco c’è la vicesindaco, così per garbo istituzionale.