Sottopasso ferroviario di via Roma, abbattuto anche l’ultimo diaframma burocratico. Pubblicata poco fa, all’albo pretorio del comune di Macerata la determina che affida l’incarico professionale per la direzione dei lavori delle opere strutturali all’ingegnere anconetano Luigino Dezi, costo complessivo di circa 167mila euro, poche migliaia di euro al di sotto della soglia per il ricorso a una procedura pubblica. I lavori erano stati consegnati alla fine dell’anno scorso all’impresa Francucci Srl che si è aggiudicata la gara di appalto. L’impresa ha proposto una dettagliata individuazione dell’attività realizzativa che consente miglioramenti importanti sia in termini di salvaguardia e fluidità dei flussi veicolari che di velocità di esecuzione dei lavori.

Quanto all’incarico è appunto stato assegnato all’ingegnere Dezi, un passato da prof prima in Basilicata e infine alla Politecnica delle Marche: la determina, a firma del dirigente dei Servizi Tecnici del Comune, l’ingegnere Tristano Luchetti, affida al tecnico citato la direzione dei lavori delle opere strutturali per la realizzazione del sottopasso ferroviario di via Roma. Un particolare sull’andamento dei prezzi: dal dicembre 2021, da quando è stato definito il progetto, ad oggi il costo dell’opera è passato dai sette milioni a 8.4 milioni di euro. Un incremento del 20% in poco più di un anno. Il Comune, di recente, ha anche reso noto che alla direzione dei lavori sarà fornito un sistema di controllo da remoto del cantiere mediante visore 3D, videochiamate e condivisione di immagini per ottimizzare la comunicazione tra direttore dei lavori e cantiere.

