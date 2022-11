MACERATA - Un gruppo di universitari si dice indignato per le nuove tariffe. L'assessora alla mobilità non ci sta: «La politica è in ascolto, decidiamo in base a dati oggettivi ma poi ci mettiamo a disposizione e dove necessario rivediamo ciò che non va»

di Alessandra Pierini

«Con l’aumento delle tariffe dei parcheggi, non possiamo più permetterci di frequentare le lezioni». Studenti universitari di Macerata sul piede di guerra per il caro parcheggi ma l’assessora del Comune di Macerata Laura Laviano non ci sta: «E’ una mera questione di calcoli. E’ vero che la sosta giornaliera è passata da 3 a 6 euro ma è anche vero che l’abbonamento mensile costa 22 euro, questo vuol dire che se vengono a Macerata anche solo due volte a settimana per loro l’abbonamento è conveniente».

«Siamo profondamente delusi e indignati verso il Comune di Macerata e l’Università di Macerata – scrivono gli studenti – per il completo disinteresse mostrato nei nostri confronti, a seguito dell’aumento generale dei costi.

Frequentare le lezioni in presenza, per chi come noi è pendolare, è diventata cosa particolarmente onerosa: il prezzo del carburante è alle stelle, così come l’abbonamento ai mezzi. Ciò che però ci preoccupa maggiormente è l’aumento spropositato dei costi dei parcheggi. La sosta giornaliera al Parcheggio Garibaldi (parcheggio più utilizzato da noi studenti) è aumentata del 100%, da 3 a 6 euro, rendendo eccessivamente costoso recarsi all’Università per assistere alle lezioni più volte a settimana. Gli altri parcheggi non a pagamento sono solitamente al completo, e sono pochi».

Gli studenti chiedono l’introduzione di nuove misure dopo la definitiva abolizione della didattica a distanza. «Chiediamo misure – scrivono – dirette a permettere a noi studenti (e alle nostre famiglie) di vivere con più serenità quello che dovrebbe essere uno dei periodi più belli e importanti per la nostra vita personale e professionale.

Siamo ben a conoscenza del fatto che il caro vita è conseguente ad avvenimenti esterni ed estranei all’Università ed al Comune di Macerata, ma al contempo crediamo che queste istituzioni abbiano il dovere di tutelare gli studenti, le loro famiglie e il loro futuro, considerando che gli studenti universitari sono l’anima di Macerata.

In conclusione, il costo esorbitante dei parcheggi è considerato da tutti noi vergognoso e scoraggiante. Siamo costretti a rinunciare a frequentare le lezioni, a danno della nostra carriera universitaria, perché, molto semplicemente, non possiamo permettercelo, dovendo sostenere anche il costo del carburante.

Riteniamo che questa situazione sia fortemente lesiva del diritto allo studio, che si sta trasformando piuttosto in un privilegio per pochi».

Da parte sua, l’assessora Laura Laviano fa i conti: «Anche venendo a Macerata solo due volte a settimane, prima avrebbero speso 24 euro, ora con l’abbonamento mensile ne spendono 22 e possono parcheggiare tutto il giorno nella struttura e nelle zone limitrofe».

Sulla questione caro parcheggi, Laviano si dice pronta ad ascoltare ed eventualmente rivedere ciò che non va. «Un buon amministratore deve anche sapere cogliere il movimento. Apm ci aveva chiesto numerosi interventi ma noi, che siamo sempre all’ascolto del cittadino, non abbiamo messo in atto tutto ciò che ci veniva chiesto. Già abbiamo dei cittadini che hanno segnalato delle criticità con gli aumenti in via Capuzi e via Batà e io stessa sono convinta che far pagare il parcheggio in via Ancona e via Marche dove molti residenti sono anziani non è il massimo. Abbiamo chiesto alla partecipata una analisi dei dati e stiamo prendendo decisioni su dati oggettivi. Non era prevedibile questa crisi, né l’aumento notevole dei costi per l’energia ad esempio ma anche per il pane. Un piccolo intervento lo dobbiamo fare, ma ascoltiamo i cittadini tanto che siamo tornati sui nostri passi, quando ci rendiamo conto che qualcosa non va lo andiamo a rivalutare. In tutto questo c’è chi anche ha ringraziato per il dimezzamento della sosta su strada da 80 a 40 euro».