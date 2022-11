MACERATA - Si paga anche il pomeriggio (15-19). In viale Trieste i posti bianchi sono diventati per residenti

Nella zona del tribunale di Macerata, e da via Batà fino a via Dante Alighieri, per dare una idea approssimativa, ora si pagherà il parcheggio anche il pomeriggio: dalle 15 alle 19. Prima si pagava fino alle 13, dalle 9 del mattino. Ora di fatto raddoppia il periodo a pagamento.

Cosa che ha causato la protesta di residenti e di chi al tribunale ci lavora e si trova adesso a dover pagare pure di pomeriggio: 70 centesimi all’ora (per adesso, perché nella zona del tribunale è previsto un aumento a 0,80 centesimi, in base a quanto comunicato dal Comune nei giorni scorsi). Questo in una zona dove i parcheggi “bianchi” sembrano non esistere ormai da anni.

Si tratta di una mossa che rientra nel piano sosta del Comune e che tanti hanno scoperto leggendo i cartelli dove è stata apposta una etichetta che indica, sotto l’orario di pagamento precedente, quello aggiuntivo: che appunto va dalle 15 alle 19.

Altro cambiamento anche ai piedi delle mura dove c’era una riserva di parcheggi bianchi su viale Trieste ora sono diventati gialli: parcheggio per i residenti.

Come detto fa tutto parte del nuovo piano dei parcheggi stilato dal Comune. Alcune modifiche: in piazza della Libertà è previsto che i parcheggi finora gratuiti diventino a pagamento con una tariffa di 2 euro l’ora.

Altre variazioni, comunicate dal Comune: «I parcheggi “Centro Storico” e “Sferisterio” passano da 0,70 a 1 euro all’ora mentre i parcheggi “Garibaldi” e “Tribunale” da 0,70 a 0,80 euro all’ora. Sarà possibile effettuare un unico abbonamento che permette di sostare indifferentemente in tutte e quattro le strutture: tariffa mensile 22 euro, trimestrale 60 euro, semestrale 110 euro e annuale 200 euro (ad oggi l’annuale è di 162 euro, ndr). L’abbonamento si potrà utilizzare anche per alcune vie limitrofe ai parcheggi in struttura. Park Centro Storico: via Cadorna, via E. Filiberto. Park Sferisterio: via Paladini. Park Garibaldi: via Murri e Park Tribunale: via Pesaro, via Ciccolini, via Weiden, via Batà, via Capuzi». Tra le novità previste anche la maggiorazione della tariffa pari al 25% per il secondo abbonamento e una maggiorazione pari al 50% per il terzo e gli ulteriori abbonamenti (tali misure si applicano alle sole persone fisiche che risultano proprietarie di più automezzi che usufruiscono dell’abbonamento).