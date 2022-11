LE INTERVISTE ai fruitori delle strutture gestite da Apm dove le tariffe giornaliere sono raddoppiate, da 3 a 6 euro, e anche gli abbonamenti sono aumentati. Intanto in piazza della Libertà le strisce restano bianche ma torna lo spazio per bus e motocicli

di Alessandra Pierini (video di Andrea Petinari)

Sono raddoppiate le tariffe giornaliere nei parcheggi dell’Apm (da 3 a 6 euro) a Macerata e anche gli abbonamenti sono aumentati passando da 18 a 22 euro.

L’impatto non si è ancora sentito però. Molti infatti sono quelli che stanno ancora fruendo di abbonamenti trimestrali o semestrali fatti in precedenza. Gli aumenti delle tariffe comunque non scoraggiano i frequentatori del centro, molti dei quali tra l’altro non hanno scelta. In particolare residenti, studenti e titolari di esercizi in centro non possono fare altro che adeguarsi o al massimo cercare posto nei parcheggi gratuiti anche se più lontani.

Abbiamo ascoltato le loro opinioni questa mattina al Parcheggio Garibaldi e al Park Sì, le due strutture più frequentate e prossime al centro storico. C’è chi non sa ancora delle tariffe entrate in vigore nel mese di novembre e chi invece è rassegnato agli aumenti.

Isola felice è invece il parcheggio di via Armaroli e le strisce blu lungo le mura di via Leopardi: in questo tratto, non gestito da Apm, non si registrano aumenti ma è anche vero che qui le tariffe erano già molto più alte rispetto a quelle proposte dalla municipalizzata. In piazza della Libertà invece è previsto che i parcheggi finora gratuiti diventino a pagamento con una tariffa di 2 euro l’ora ma al momento non c’è traccia di strisce blu.

Mentre proprio questa mattina sono apparse le strisce bianche per i motocicli e quelle gialle che evidenziano la zona di sosta riservata ai bus, proprio davanti alla Prefettura. Questi naturalmente non sono soggetti al pagamento del parcheggio. Ma in tempi di aumenti, spesso inattesi, chissà che non toccherà anche agli autisti dei bus esporre il ticket.