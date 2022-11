MACERATA - Da questa mattina alcune bancarelle del centro storico si sono spostate lungo le mura. Gli ambulanti lamentano il minor spazio a disposizione. Poca gente a causa della giornata fredda

Trasloco per una parte del mercato di Macerata che, da questa mattina, si è spostato in viale Puccinotti, lungo le Mura sopra i giardini Diaz. Normalmente quel tratto viene utilizzato per le bancarelle durante la fiera in occasione di San Giuliano.

Inedita quindi la scena di oggi con quarantadue bancarelle, posizionate fra Porta Convitto e piazza Garibaldi, la nuova zona scelta dall’amministrazione comunale per consentire i lavori in alcuni tratti della pavimentazione in centro storico. Nelle ore di punta si sono registrati problemi al traffico in corso Cavour, a causa della chiusura della strada in viale Puccinotti e la deviazione obbligatoria verso i giardini. Alcuni ambulanti, invece, si sono lamentati per il minor spazio a disposizione. In generale, la giornata fredda non ha richiamato tanta gente al mercato. Uno spostamento funzionale ma anche sperimentale come ha sottolineato l’amministrazione che sta provando una soluzione differente. Soluzione guardata ancora con sospetto da molti esercenti di piazza della Libertà e dintorni che hanno conosciuto un mercoledì assolutamente insolito. Molta meno gente si è infatti riversata nel cuore della città e in luoghi, storicamente destinati al commercio ambulante con una minore frequentazione anche dei locali.

«Il trasferimento, presumibilmente, durerà fino all’11 gennaio – scrive il Comune di Macerata – si è reso necessario a causa dei lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali di via XX Settembre, piazza Oberdan e via Gramsci e per consentire lo svolgimento di alcuni eventi natalizi programmati in piazza della Libertà». Hanno cambiato postazione gli operatori che prima si trovavano in via Tommaso Lauri, via Matteotti, piazza Vittorio Veneto e piazza della Libertà. Il mercato continua regolarmente in via Garibaldi, viale Trieste, Piaggia della Torre, piazza Mazzini e piazza Nazario Sauro.

(redazione Cm)

(foto di Fabio Falcioni)