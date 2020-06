RECANATI - L'amministrazione si è mossa in modo da poter assicurare, a bambini e bambine, locali che rispettino norme previste dal governo per l'emergenza Covid «Nei prossimi giorni organizzeremo un incontro pubblico sul web, in videoconferenza, con tutti i genitori»

A seguito delle recenti disposizioni per l’emergenza coronavirus rese note dal governo sul riavvio in sicurezza del prossimo anno scolastico, il Comune di Recanati è riuscito a reperire tempestivamente i nuovi spazi adeguati per allocare gli alunni della scuola secondaria di primo grado e dell’infanzia del complesso scolastico di San Vito in vista dell’imminente e programmato avvio dei lavori strutturali di miglioramento sismico dell’edificio della scuola, con i fondi gestiti dall’Ufficio Ricostruzione della Regione Marche per il sisma del 1997.

Grazie ad un accordo realizzato dal Comune di Recanati con il Campus l’Infinito, sono stati identificati per i bambini dell’infanzia gli spazi adeguati e sicuri per contrastare la diffusione del Covid -19, nel complesso di Sant’Agostino nel centro storico.

Per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, il Comune di Recanati ha messo a disposizione nuovi spazi di recente costruzione, con ampie aree all’aperto in via Rodolfo Buschi in località Squartabue, da dove verrà attivato un apposito servizio di trasporto scolastico.

«Nei prossimi giorni organizzeremo un incontro pubblico sul web, in videoconferenza, con tutti i genitori degli alunni del complesso scolastico di San Vito per raccontare come abbiamo scelto nuovi spazi previsti per la scuola di primo grado e per l’infanzia nel pieno rispetto delle recenti normative previste dal governo contro la diffusione del coronavirus. – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – E’ per me e per la mia amministrazione una volontà primaria la tutela del ritorno in sicurezza alla vita normale dei bambini non solo a scuola, ma alla libertà di crescere nelle loro relazioni sociali».

Il progetto esecutivo dei lavori di miglioramento sismico dell’edificio scolastico di San Vito, presentati dal Comune di Recanati lo scorso febbraio sono ancora al vaglio da parte della Regione Marche per l’approvazione. L’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha comportato un rallentamento della procedura amministrativa, ma ora il progetto esecutivo dei lavori di miglioramento sismico dell’edificio scolastico di San Vito sarà esaminato in Conferenza dei Servizi con l’Ufficio Ricostruzione entro fine mese di giugno.

Appena passata la verifica del progetto da parte della Regione, il Comune di Recanati potrà procedere all’avvio della gara per l’affidamento dei lavori, per l’importo di 2 milioni e cinquecentomila euro che saranno iniziati entro la fine del mese di agosto e conclusi in tempo utile per consentire il ritorno in sede degli alunni dopo le vacanze natalizie dell’anno scolastico 2021/2022.