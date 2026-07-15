di Mauro Giustozzi (Foto di Fabio Falcioni)

“Sinfonia di valori per il territorio”. Questo lo slogan scelto dalla Camera di commercio delle Marche per presentare un fondo specifico a favore delle istituzioni culturali del territorio regionale, tra cui l’Arena Sferisterio, attraverso lo strumento dell’Art Bonus. Cinquantamila euro a sostegno del Macerata Opera Festival (la 62esima edizione si svolgerà da questo venerdì sino al 9 agosto) proponendo Nabucco, Il barbiere di Siviglia e Il trovatore, oltre all’evento speciale Carmina Burana. Il progetto è stato riconosciuto dal ministero della Cultura tra quelli finanziabili nell’ambito dell’Art Bonus per il 2026.

L’iniziativa della Camera di commercio prevede un impegno complessivo di 150mila euro destinato ai tre principali attrattori culturali regionali riconosciuti dal ministero della Cultura nell’ambito dell’Art Bonus: Associazione Arena Sferisterio di Macerata, Rossini Opera Festival di Pesaro e Fondazione Teatro delle Muse di Ancona. Insomma cultura come benzina per l’indotto economico, un comparto che vale 2,27 miliardi di euro nelle Marche, il 5% del Pil ma che può ancora crescere.

«Abbiamo avuto la possibilità di utilizzare questa forma di finanziamento per eventi importanti che hanno una ricaduta sia sul territorio che internazionali – ha detto il presidente della Camera di commercio Marche, Gino Sabatini -. La scelta è stata fatta su eventi che danno la possibilità in un territorio a tante attività lavorative come ristorazione, commercio, abbigliamento, ricettive, artigianato artistico di avere in quel periodo un significativo incremento. Ecco perché lo Sferisterio a pieno titolo entra in questo ambito: i dati sono significativi e in aumento rispetto di presenze rispetto al 2025. Ci sono già dei sold out in alcune serate: volevamo essere vicini alla lirica maceratese che indirettamente aiuta le imprese locali ed abbiamo stanziato questi 50mila euro che non vengono sottratti ad altri finanziamenti che diamo al settore della manifattura ed altri perché rientrano pienamente nella valorizzazione di un territorio a livello culturale, paesaggistico, enogastronomico che ricomprende anche le migliaia di persone che lavorano e contribuiscono alla riuscita degli spettacoli del Mof.

Il nostro sostegno all’Arena Sferisterio va ben oltre il semplice contributo economico: è un investimento strategico sul territorio. Crediamo fermamente che il Macerata Opera Festival sia un motore trainante per l’occupazione, il turismo e la competitività delle nostre imprese».

La scelta della Camera di commercio si inserisce in una linea di sostegno agli attrattori culturali quale volano di crescita non solo per il turismo, ma anche per commercio, artigianato, manifattura e servizi innovativi. A confermarlo sono i dati del rapporto lo Sono Cultura 2025 di Fondazione Symbola, di cui la Camera di commercio delle Marche è socia: il sistema produttivo culturale e creativo italiano genera 112,6 miliardi di euro di valore aggiunto e oltre 1,5 milioni di occupati; ogni euro prodotto dalla cultura attiva, per effetto moltiplicatore sull’economia, un valore complessivo di 302,9 miliardi di euro; nelle Marche il sistema culturale vale circa 2,27 miliardi di euro, pari al 5,1% dell’economia regionale, con 36.722 addetti distribuiti su tutte le province.

«Macerata punta tanto sulla cultura che è uno dei motori che trainano l’economia della città – ha ribadito Sandro Parcaroli, sindaco di Macerata e presidente dell’associazione Arena Sferisterio -. Un euro investito in questo settore porta un moltiplicatore di 2,4 euro. L’Arena Sferisterio sta diventando un monumento nazionale e la stagione lirica ne è uno degli emblemi maggiori. Lo testimonia il forte incremento della biglietteria, con un’impennata di arrivo di stranieri per la stagione lirica. Questo significa che il Mof diventa sempre più importante e centrale per le Marche non solo per Macerata.

Lo Sferisterio può essere sfruttato soltanto durante l’estate, questa può essere la limitazione che abbiamo: però già da giugno con gli eventi legati ai giovanissimi che hanno visto 16mila presenze in Arena, continuando con Musicultura, il Mof e poi Sferisterio Live fa sì che la città viva una serie di eventi che porta tanti turisti. Per continuare a crescere, Macerata punta sulla sinergia tra istituzioni e imprese. Un esempio virtuoso di questa collaborazione è il ruolo centrale della Camera di Commercio delle Marche».

Il Mof vale 5 milioni di euro per 46mila spettatori l’anno (il 15% arrivano dall’estero) risultando lo spettacolo più seguito nelle Marche, 700mila euro arrivano da sponsor e Art Bonus: oltre 500 le maestranze impiegate, la gran parte del territorio.

«La Camera di Commercio è un ente di cui siamo onorati di avere un sostegno importante – ha detto Lucia Chiatti, sovrintendente del Mof – attraverso il fondo Art Bonus. Siamo fieri che questa collaborazione continui nel tempo perché è fondamentale che la vicinanza e l’aiuto degli enti che vivono da protagonisti la nostra regione sia corale con un partneriato che ci vede insieme in una sfida culturale che assieme affrontiamo e condividiamo. La cultura non è la cenerentola di tutte le arti ma anzi è un campo che può dare valore al territorio, può dare un indotto importante e concorrere all’economia del territorio. Lo vediamo nelle oltre 500 maestranze coinvolte, la maggioranza delle quali è locale, nelle 20mila giornate lavorative. La rappresentazione Carmine Burana è sold out e Il Barbiere di Siviglia vicinissimo al tutto esaurito ed anche gli altri titoli stanno andando bene». Infine il direttore artistico del Mof, Marco Vinco, ha affermato come «questo sostegno della Camera di commercio sia determinante riconoscendo il grande valore artistico e soprattutto le forti ricadute lavorative e turistiche che la stagione lirica rappresenta per Macerata e l’intera regione».