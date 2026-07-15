Riapre le porte il Castello Svevo ed è pronta una festa in grande stile. Domenica il taglio del nastro al termine dell’intervento di recupero e valorizzazione delle mura storiche finanziato dalla Regione.

L’iniziativa è intitolata “Maestoso nel passato, radioso nel presente”. La serata sarà anche l’occasione per celebrare la Bandiera blu 2026. Il programma prenderà il via alle 19,30 con il taglio del nastro e l’inaugurazione del Castello Svevo. Alle 21,15 seguirà uno spettacolo di videomapping proiettato sulla Torre Sveva.

A seguire, all’Arena “Beniamino Gigli”, si terrà il concerto “Qui dove il mare luccica”, a cura della Civica Scuola di Musica. L’ingresso è gratuito. «L’inaugurazione del Castello Svevo rappresenta un momento particolarmente significativo per Porto Recanati – spiega il sindaco Andrea Michelini –. Restituiamo alla città un simbolo della nostra storia, valorizzato e pronto a dialogare con il presente. Sarà una serata di festa, nella quale celebreremo anche la Bandiera Blu, un riconoscimento che premia l’impegno dell’intera comunità nella tutela e nella valorizzazione del nostro territorio».