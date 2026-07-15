La movida finisce nei radar dei carabinieri: identificati 11 lavoratori e occhi puntati sulla documentazione aziendale per verificare la regolarità dei rapporti lavorativi. Durante i controlli, i militari delle stazioni carabinieri di Potenza Picena e Porto Potenza, supportati dal personale del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Civitanova e dal Nucleo ispettorato del lavoro di Macerata hanno rinvenuto 10 grammi di hashish e un bilancino di precisione.

E’ il bilancio dei controlli sul litorale di Potenza Picena. L’operazione, che si è svolta in concomitanza con la stagione balneare dalle 21 a mezzanotte, ha visto impiegati sul campo 9 militari suddivisi in 4 pattuglie.

Al centro delle attività l’ispezione di due noti stabilimenti balneari della zona. Nel corso delle verifiche sono stati identificati 11 lavoratori dipendenti e 2 addetti alla sicurezza. Gli esperti dell’Ispettorato del lavoro hanno acquisito copiosa documentazione aziendale: sono infatti attualmente in corso ulteriori e accertamenti per verificare la regolarità dei rapporti d’impiego e l’assoluto rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel complesso, la fitta rete di posti di controllo e ispezioni ha portato all’identificazione di 36 persone, 9 delle quali sono risultate già note alle forze dell’ordine.

Nel corso delle attività di perlustrazione, l’attenzione dei militari del Nucleo operativo si è concentrata su un’area sospetta dove sono stati rinvenuti, abbandonati a terra (probabilmente se ne sono disfatti alla vista dei militari), 10 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Il materiale è stato sequestrato. Le indagini dei carabinieri proseguono per risalire alla provenienza della droga.