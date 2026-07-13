Agguato a Civitanova, in via Versiglia, coppia di turisti rapinata della valigia e di uno smartphone, si cercano i due malviventi. È successo ieri pomeriggio nel caldo delle 14 nel quartiere Cecchetti, zona san Marone.

Qui una coppia di turisti è stata affiancata mentre camminava a piedi con i bagagli da un’autovettura. A bordo due persone che hanno rallentato fino a fermarsi a sbarrare la strada ai due turisti. Sono scesi e si sono scagliati contro con violenza nei confronti della coppia atterrita. I rapinatori hanno strappato con la forza tutto ciò che potevano: alla fine sono riusciti a impossessarsi di una valigia e di uno smartphone, per poi risalire rapidamente a bordo dell’auto e fuggire a tutta velocità, facendo perdere le proprie tracce.

Derubati, i due turisti hanno allertato il 112 e fornito una descrizione sommaria dei due uomini, probabilmente magrebini. La donna, particolarmente provata dalla rapina, è stata poi trasportata in pronto soccorso per lo choc. Sul posto è arrivata una pattuglia del commissariato di Civitanova. In giornata la coppia dovrebbe andare in commissariato a formalizzare la denuncia, intanto però sono state avviate le indagini soprattutto per visionare se le telecamere della zona, pubbliche e private possano aver ripreso la scena e fornire dettagli utili all’identificazione dei malviventi. Da quantificare l’ammontare del bottino.