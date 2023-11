Si è tenuta ieri la riunione del direttivo dell’associazione “Il Madiere”: sul tavolo all’ordine del giorno il punto della situazione riguardante le ormai vecchie problematiche del porto quali la sicurezza dell’area del diporto e la riorganizzazione dell’area portuale sulla base del progetto commissionato all’università di Camerino e che dovrebbe essere alternativo a quello Eurobuilding.

L’incontro è stato anche l’occasione per discutere delle implicazioni del ricorso al Consiglio di Stato da parte della Eurobuilding contro la sentenza del Tar che ha rigettato le richieste della società che chiedeva l’annullamento della delibera del consiglio comunale con la quale l’amministrazione bocciava il progetto del “porto Dubai”. Il progetto dell’università di Camerino per la riqualificazione del porto però è allo stallo: da circa un anno non ci sono evoluzioni rispetto ai primi incontri fra ricercatori e regione e il Madiere ha deciso di richiedere un nuovo incontro per capire quale sia lo stato delle cose: «la riunione è servita anche per un primo approfondimento circa le implicazioni del ricorso al consiglio di stato – spiega Gianni Santori presidente del Madiere – dopo una approfondita discussione l’organismo ha deciso di chiedere al comune ed alla regione un nuovo incontro per riprendere la discussione avviata ormai molti mesi fa e rimasta senza alcun esito, sull’insieme dei temi evidenziati dall’associazione. Al termine di questi incontri sarà convocata l’assemblea dei soci del Madiere nella quale valutare lo stato del confronto e decidere le future iniziative del sodalizio».