di Andrea Cesca

Dopo l’Ancona ci potrebbe essere la Recanatese nel destino del maceratese Federico Melchiorri. E’ forte l’interesse del sodalizio leopardiano per l’attaccante nato a Treia. Una cosa è certa, ed è lo stesso giocatore a riferirla: «Non so chi abbia messo in giro le voci sul mio ritorno alla Maceratese, ma sono false. Rimarrò nei professionisti». E’ così il club del capoluogo dovrà attendere per il ritorno in biancorosso del bomber, nonostante abbia cercato di accelerare i tempi e di provarci già in questo mercato, con il ds Sfredda che ha confermato l’interesse per l’attaccante (leggi l’articolo). Melchiorri, poi, glissa sull’interesse manifestato dalla Recanatese: «Per adesso sono in vacanza e non sto pensando al calcio, aspettiamo».

La settimana che inizia potrebbe dare le risposte che in tanti si aspettano sul colle dell’Infinito, una coppia d’attacco formata da Sbaffo e Melchiorri farebbe sognare la tifoseria. Gli emissari del giocatore si incontreranno con la dirigenza dell’Ancona nei primi giorni di questa settimana, Melchiorri aveva iniziato alla grande la sua parentesi in maglia dorica, ma dopo l’infortunio al braccio ha trovato meno spazio. Recanati sarebbe una piazza gradita all’attaccante, il direttore tecnico Josè Cianni ci sta lavorando, l’allenatore Giovanni Pagliari lo ritiene la soluzione ideale per il reparto offensivo giallorosso. Proprio Pagliari lo aveva cercato nella finestra di calcio mercato invernale, quando Melchiorri decise di lasciare il Pergugia, ma preferì l’Ancona alle sirene recanatesi anche perché la dorica aveva ambizioni di vertice, al tempo lottava per i primissimi posti.

Quest’anno la Recanatese ha deciso di alzare l’asticella, lo ha detto anche capitan Sbaffo, il quale ha accettato di buon grado la permanenza a Recanati rinnovando per due anni. «Metà settimana, massimo entro la fine potremo sapere gli sviluppi» azzarda Josè Cianni.

Sulle tracce di Melchiorri ci sarebbe anche la Vis Pesaro, che ha ottenuto la salvezza in extremis in Serie C. Nel frattempo dopo la conferma per due stagioni di mister Giovanni Pagliari, la Recanatese ha promosso in blocco l’intero staff che ha affiancato il tecnico nella prima stagione dei giallorossi tra i professionisti. Vice allenatore Emanuele Pesaresi, preparatore atletico Emanuele Ciabocco, preparatore dei portieri Francesco Ripa, Match Analyst Franco Gigli, team manager Paolo Camilletti. Uno staff composto da professionisti del territorio, a partire da appunto da Giovanni Pagliari. L’arrivo di Melchiorri sarebbe la classifica ciliegina sulla torta. E il presidente Adolfo Guzzini, c’è da scommetterci, farà il possibile per averla.