Poker di acquisti per la Maceratese. Sono il maceratese Mattia Moschetta, difensore centrale classe 1992, una lunga militanza nel Montefano. L’attaccante centrale Matteo Perri, classe 1998, protagonista con la Jesina in Eccellenza (stagione 21/22) realizzando 18 gol (vice capocannoniere), ultima annata alla Vigor Senigallia. Il forte portiere Federico Gagliardini, classe 1994, dal Tolentino e dulcis in fundo l’esterno d’attacco Rosario Di Ruocco fresco trionfatore dell’Eccellenza con l’Atletico Ascoli. Per lui tre gol all’attivo e un’infinità di assist vincenti sfornati. «Nelle prossime ore verranno divulgate le conferme relative alla stagione scorsa», sottolinea il club biancorosso in una nota.