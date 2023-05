di Mauro Giustozzi

Buche, avvallamenti del fondo stradale, pavimentazione precaria e rattoppi in più punti della via fatti con gettate di asfalto invece dei sanpietrini. Via Santa Maria della Porta mostra tutti i segni dell’usura dovuta al costante passaggio di veicoli e mezzi anche pesanti, che utilizzano questa stretta ma strategica via del centro storico per arrivare in piazza Vittorio Veneto e indirizzarsi in via Crescimbeni o via Padre Matteo Ricci. Il Comune da tempo ha messo in calendario un profondo intervento di rigenerazione che adesso entra nel vivo.

Sarà la ditta Edil Europa di Macerata ad occuparsi della ristrutturazione e manutenzione straordinaria di via Santa Maria della Porta, una delle strade principali per la circolazione in centro storico. Questo intervento non si limiterà alla sistemazione del piano viario ma il Comune ha deciso per un lavoro più ampio che riguarderà anche i sotto servizi. Attraverso una determina firmata dal dirigente dei Servizi tecnici Tristano Luchetti l’amministrazione comunale ha affidato “tramite la piattaforma Mepa all’impresa Edil Europa srl di Macerata i lavori di manutenzione straordinaria di via Santa Maria della Porta per l’importo contrattuale di 135.583,55 euro di cui 129.028,01 euro per lavori, 3.217,84 euro per oneri di sicurezza inclusa nei prezzi e 3.337,70 euro per oneri di sicurezza aggiuntiva. Responsabile del procedimento è l’ingegnere Giorgio Grandoni”.

L’intervento complessivo vale 180mila euro, di cui 100mila euro da risorse stanziate dalla Regione Marche e 80mila euro che arrivano da risorse proprie del Comune. Assegnato l’appalto l’apertura del cantiere è atteso nelle prossime settimane. «L’opera su via Santa Maria della Porta consisterà nel completo rifacimento della pavimentazione – afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori – previo rinforzo costituito dall’asportazione del selciato esistente, lo scavo del sottostante terreno di fondazione per uno spessore di circa 30 centimetri, la livellazione con materiale arido compattato, la posa di una soletta in calcestruzzo armato e la successiva posa della nuova pavimentazione. Il lavoro sarà preceduto dalla sistemazione della fognatura pubblica come siamo soliti fare quando effettuiamo interventi di tale portata, in maniera da evitare successivi interventi di manutenzione».

«Inizieremo l’opera nei prossimi giorni cercando di coniugare le fasi di lavoro nei due tratti della via, a scendere verso piazza Mazzini ed a salire verso piazza Vittorio Veneto, garantendo sempre l’accesso dei pedoni per raggiungere i punti di interesse e modificando all’occorrenza la viabilità con via Padre Matteo Ricci. Come avvenuto per i lavori su Via Gramsci e via XX Settembre, al momentaneo disagio seguirà il beneficio della rigenerazione del centro storico sul quale stiamo dedicando tante attenzioni e cospicue risorse. Per la manutenzione straordinaria di via Santa Maria della Porta ci siamo aggiudicati un bando dalla Regione Marche da € 100.000 che ci consentirà di cofinanziare l’intervento di complessivi 180.000 euro».

Questo è uno dei molteplici interventi che interessano il centro storico, alcuni conclusi come quelli in vicolo dello Sferisterio e vicolo dell’Abbondanza ed altri da fare che riguardano via Zara, via Don Minzoni, un vicoletto che sbuca su via Armaroli che rientrano nel finanziamento di 600.000 euro coperto con i fondi previsti dal Piano complementare sisma per la ‘Rigenerazione urbana e territoriale’. Prossimamente verranno realizzati lavori su via Zara e via Basili coordinandoli con l’accessibilità al centro storico.