MACERATA - Le protezioni bloccate con sacchi di sabbia in piazza Vittorio Veneto coprono le griglie che circondano l’oculo ovale che si trova al centro, anch’esso completamente ricoperto

di Mauro Giustozzi

Da un lato la bellezza della restaurata Collegiata di San Giovanni, di fronte transenne e teli di plastica stesi a terra bloccati con sacchi di sabbia in piazza Vittorio Veneto.

Stamattina molti maceratesi si sono fermati ad osservare la singolare situazione che si sono trovati davanti con transenne che delimitano un’ampia zona del piazzale prospicente la chiesa e la biblioteca Mozzi Borgetti ricoperto di teli di plastica messi a protezione delle griglie che circondano l’oculo ovale che si trova al centro della piazza, anch’esso completamente ricoperto dai teli plasticati. Un intervento per cercare di limitare e ovviare ai rischi di infiltrazione di acqua piovana che da anni sono segnalati in quella zona e che rischiano di danneggiare gli archivi della biblioteca comunale che ospitano migliaia di libri e che si trovano nella zona sottostante l’area che è stata transennata.

Probabilmente alla luce delle pioggia battente che si è registrata martedì e in vista di previsioni meteo che annunciano l’arrivo dell’inverno con pioggia e perfino neve che potrebbe cadere sul capoluogo nel fine settimana, gli addetti del Comune sono intervenuti per cercare di limitare il rischio che queste infiltrazioni possano ulteriormente ampliarsi per un carico di acqua che potrebbe arrivare copiosa nei locali sottostanti. Una situazione ben nota a uffici tecnici e amministratori comunali cui però finora non è stato posto rimedio. Peraltro la presenza per oltre un anno del cantiere dedicato al recupero della Collegiata di San Giovanni, con il via vai di mezzi pesanti, potrebbe anche aver aggravato una situazione che era comunque precedente al via dei lavori di ristrutturazione della chiesa. Fatto sta che l’emergenza infiltrazioni ha portato a questa soluzione tampone immediata che però non potrà essere certo quella definitiva.

Sono necessari lavori per mettere in sicurezza i libri che sono negli archivi della Mozzi Borgetti dall’acqua che penetra, ma anche in questo caso il dilemma è se fare immediatamente tali lavori oppure intervenire in maniera molto più radicale e definitiva in occasione della riqualificazione di tutta la piazza denominata ‘pozzo della cultura’ che è stato proposto dall’assessore all’Urbanistica, Silvano Iommi, e per il quale il Ministero ha reso disponibili 400 mila euro. Il progetto prevede opere di sistemazione del settecentesco pozzo, poi chiuso, di piazza San Giovanni, pozzo che negli ultimi anni era stato delimitato con una sorta di cerchio fatto di pietra con inserimenti di pezzi di ferro finito con l’arrugginirsi e il rompersi per diventare fonte di pericolo.

Con il nuovo progetto si vuole realizzare un “oculo” trasparente che lascia intravedere l’interno del grande pozzo le cui pareti illuminate sono piene di libri. Intorno all’oculo verranno sistemate una serie di sedute a rappresentare l’ingombro originario della “vera” del pozzo medesimo, ma allo stesso tempo si potranno osservare le immagini e didascalie che verranno proiettate dall’interno per raccontare la storia identitaria di quel luogo e della città. In sostanza, tra la Collegiata di San Giovanni e l’antico collegio dei Gesuiti (oggi Biblioteca), i cui oculi dell’altana dedicata a Padre Matteo invitano ad osservare lontano e in alto, ci sarà al centro della piazza un oculo che invita a osservare verso il basso alla riscoperta della città sotterranea. Questa criticità legata alle infiltrazioni di acqua ed all’impermeabilizzazione della piazza ripropone l’urgenza di un intervento complessivo che non può più essere rimandato.