MACERATA - Chiuse via Gramsci e via Matteotti da piazza della Libertà, transito dei veicoli consentito in corso della Repubblica. Gli assessori Marchiori e Iommi: «Sono interventi che se presi singolarmente sembrano isolati ma in realtà fanno parte di un progetto di rigenerazione urbana»

di Mauro Giustozzi (foto di Fabio Falcioni)

Cantieri che spuntano e altri che si chiudono come in un puzzle, incastri di lavori pubblici per cercare di limitare al minimo i disagi che possono provocare a residenti ed attività commerciali. Prosegue in questo periodo invernale l’opera di sistemazione, ammodernamento, ripristino e rinnovo di vie e strade cittadine da parte dell’amministrazione comunale. Corposo l’intervento che ha riguardato nei giorni scorsi via Gramsci, nel tratto compreso da piazza Cesare Battisti a piazza della Libertà.

Iniziata oggi la preparazione all’ultimo step di lavori in centro storico (ufficialmente al via da domani), col transito dei veicoli che è consentito in corso della Repubblica mentre quello pedonale è sempre possibile sia in via Gramsci che in via Matteotti. E’ stata emanata anche un’ordinanza in merito da parte del comando della Polizia locale per regolamentare temporaneamente la circolazione stradale in centro per consentire i lavori di manutenzione straordinaria che riguarderanno la pavimentazione di largo Amendola. Durante l’ultima fase dei lavori i veicoli che transiteranno in centro storico da piazza Libertà, dovranno effettuare il percorso corso Repubblica, piazza Vittorio Veneto, via Crescimbeni, via XX Settembre (inversione del senso di marcia), piazza Oberdan, via Gramsci, piazza Battisti e corso Matteotti per poi proseguire lungo il normale percorso per l’uscita dal centro storico.

L’ordinanza prevede anche l’interruzione del servizio pubblico trasporti dell’Apm: il servizio fermata autobus del centro storico sarà ricollocato in viale Leopardi nel tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori. L’opera consiste nel sistemare le zone che hanno evidenziato avvallamenti, scollamenti e distacchi. In pratica la ditta interviene nello smontaggio della pavimentazione con recupero delle pietre in aree circoscritte nelle quali si manifesta un maggior grado di usura, rimozione del sottofondo, pulizia degli elementi rimossi reintegro delle pietre e, infine, sigillatura delle fughe. L’intervento viene eseguito dalla impresa Contigiani Luca con sede a Loro Piceno che ha garantito in questi giorni anche la comoda accessibilità a tutti gli esercizi commerciali della zona per cercare di limitare al minimo il comprensibile disagio che può capitare per le lavorazioni necessarie.

Operai in attività in questi giorni anche in un’altra zona del centro storico: lavori di riqualificazione hanno interessato la nuova pavimentazione stradale di vicolo Sferisterio, un angolo suggestivo della città che si trova dietro l’Arena e conduce all’asilo Ricci. In questo caso prima l’impresa ha effettuato il ripristino del muro di recinzione dello Sferisterio nel lato posteriore ed è poi passata a sistemare la pavimentazione stradale. Questo intervento rientra nell’appalto di vicolo Abbondanza e vie limitrofe al centro storico. Il Comune ha iniziato proprio da vicolo Sferisterio in modo da ultimare i lavori prima dell’inizio della stagione concertistica.

Negli ultimi due anni di amministrazione, grazie all’iniziativa portata avanti dagli assessori Silvano Iommi (Urbanistica) e Andrea Marchiori (Lavori pubblici) sono stati numerosi gli interventi realizzati e in corso di realizzazione in centro storico su strade e immobili tra cui sistemazione pavimentazione largo Affede, sistemazione via XX settembre, piazza Oberdan, via Gramsci, largo Amendola, riqualificazione Galleria del Commercio, ristrutturazione immobile via Crispi, riapertura e sistemazione vicolo Abbondanza e vicolo Sferisterio, sistemazione via Padre Matteo Ricci, sistemazione Rampa Zara, via Basili, via Santa Maria della Porta, ripristino fognature via Lauro Rossi, sgombero immobili via Crispi e vicolo Cassini, rifacimento piazza Limadou, restauro ex Chiesa San Rocco, restauro facciata ex Mercato Erbe, sistemazione pavimentazione piazza Vittorio Veneto, restauro mura urbiche, illuminazione architettonica Porta Montana, porta Convitto e scalinate accesso, illuminazione architettonica vicolo Consalvi, vicolo Leopardi, riapertura vicolo Pietrarelli, rigenerazione largo Beligatti, manutenzione straordinaria Sferisterio, manutenzione straordinaria Palazzo Buonaccorsi.

«Mai come in questi due anni si sono effettuati tanti lavori e progettazioni che da qui a breve impatteranno sul centro storico – affermano gli assessori Andrea Marchiori e Silvano Iommi- e sono interventi che se presi singolarmente sembrano isolati ma in realtà fanno parte di un progetto di rigenerazione urbana e riqualificazione del centro storico con una visione programmatica di recupero di questa parte della città, sia architettonico come le mura che funzionale come la pavimentazione che è in corso in questi giorni. E’ una nuova visione del centro storico funzionale sia alla bellezza dei luoghi che alla residenzialità, alle attività commerciali ed alla fruibilità di questa parte della città».