MACERATA - Inaugurati oggi pomeriggio i nuovi spazi al civico 19 di corso Matteotti. Stefano Di Pietro: «Il centro storico rappresenta il biglietto da visita della città e il cuore di una comunità»

Taglio del nastro oggi pomeriggio per il “nuovo” negozio Di Pietro Abbigliamento in centro storico. E’ trascorso qualcosina più di mezzo secolo e Di Pietro continua a firmare l’abbigliamento in città e a investire nel centro storico. Poco fa appunto c’è stata l’inaugurazione dei locali, dove il 19 marzo del 1972 Di Pietro ha mosso i primi passi, in corso Matteotti al civico 19.

Sono passati 51 anni da quel 19 marzo che vide Aldo Di Pietro debuttare come commerciante dopo una lunga gavetta come commesso, ultima attività da dipendente quella svolta per l’allora Primula in via Gramsci, dove ora c’è la Galleria Ferretti. In 51 anno Aldo Di Pietro, in fondo, ha percorso pochi metri, ma è riuscito a raggiungere una clientela anche internazionale. La storia Di Pietro inizia in corso Matteotti al civico 19, dopo una decina di anni il negozio si trasferisce al civico 10 e poi, nel 2009, in piazza Cesare Battisti. Nel 1989, nel frattempo, apre il punto vendita Di Pietro donna in Galleria del Commercio. Una storia che è anche di famiglia e che con Aldo ha coinvolto i figli Stefano e Francesca e la moglie Giulia Pittura. Il punto vendita in piazza Cesare Battisti sarà chiuso per un po’ in occasione dei lavori per il restauro post sisma del palazzo, poi Di Pietro ripartirà con due negozi.

Osserva Stefano Di Pietro: «Il progetto è quello di spostare Di Pietro donna in piazza Cesare Battisti, quando sarà possibile. Per noi è importante rimanere nel centro storico che rappresenta il biglietto da visita e l’identità della città, la carta migliore che abbiamo con i turisti e il punto di incontro della comunità».

(L. Pat.)

(foto di Fabio Falcioni)