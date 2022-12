MACERATA - Da oggi nel capoluogo sono accese le luci di Natale che illuminano anche Comune e palazzo della prefettura

Tutti sui pattini in piazza a Macerata. Anche il sindaco Sandro Parcaroli si è lanciato in pista, con l’aiuto di qualche pattinatore esperto, per dare il benvenuto a Francesca Lollobrigida, pluripremiata campionessa di pattinaggio madrina dell’evento per l’accensione delle luci e dell’albero.

«Vedere una pista nel centro della città fa sempre festa» ha detto l’atleta salutando durante l’inaugurazione.

Ad aprire il pomeriggio, nel centro invaso di schiaccianoci grazie ai commercianti, è stata la musica della banda Salvadei. Poi il sindaco accompagnato da bambini e bambine ha fatto il countdown per l’accensione delle luci, apparse per la prima volta anche sul palazzo del comune e su quello della Prefettura con un bell’effetto scenico.

«Anche se è un Natale ridotto – ha detto il sindaco – sarà una bella illuminazione. Spero che possa essere un Natale con l’amore nel cuore». Così anche l’assessore Riccardo Sacchi: «Abbiamo deciso di accendere le feste. Macerata vi aspetta per Natale». Poi le danze de Li Pistacoppi e infine tutti in pista con la campionessa Lollobrigida. C’è anche l’assessore Paolo Renna che ricorda: «Per me l’ultima volta sui pattini è stata ad Ussita prima del terremoto».

(a. p.)

(Foto di Fabio Falcioni)