di Mauro Giustozzi

Centro storico di Macerata chiuso alle auto nei fine settimana in occasione delle festività natalizie. Uno stop nella fascia oraria 17-20 per favorire il passeggio delle persone in sicurezza visto il grande afflusso che si è registrato lo scorso weekend e che potrebbe proporsi e aumentare nei prossimi visto l’avvicinarsi del Natale. Per ora resta solo un’ipotesi sollecitata da alcuni commercianti del centro storico e che viene vagliata in queste ore dall’amministrazione comunale, anche se una decisione definitiva, in un senso o nell’altro, non arriverà prima della riunione di giunta prevista per mercoledì prossimo. Il Comune più che verso un’ordinanza specifica di chiusura del centro nelle ore serali del weekend, sta anche valutando la possibilità di regolare i flussi di auto in città predisponendo un controllo all’inizio di via Don Minzoni per fare in modo che, qualora risultasse eccessivo il transito di veicoli in particolare nei fine settimana, questi vengano dirottati altrove ma senza preventivamente chiudere alle auto nell’orario 17-20 del weekend.

In considerazione anche delle condizioni meteo che si verificheranno in quelle giornate. «Le numerose iniziative promesse dall’assessorato alle Attività produttive stanno richiamando tante persone a Macerata da tutta la provincia. –ha sottolineato l’assessore Laura Laviano- Gli stessi commercianti mi riferiscono che le famiglie sono tornate a fare i regali natalizi come una volta nonostante la forte crisi che stiamo vivendo. Corso Garibaldi così popolato di persone non si vedeva da tantissimo tempo. Gli otto pomeriggi di shopping accompagnati da tanta musica in diretta con interviste e intrattenimento, alla Pro Loco di Macerata che con castagne e vin brulè riempie le vie della città di atmosfera natalizia, alla Croce Rossa di Macerata che con grande sinergia si è unita con proposte per adulti e bambini stanno richiamando molte persone in centro e nei corsi e questo potrebbe rendere necessario una regolamentazione del traffico. E’ iniziato ieri un confronto con i commercianti e noi assessori sul tema del transito delle auto in centro in occasione dei fine settimana e quando ci sono eventi organizzati in vista del Natale. Nulla è stato deciso anche perché il sindaco in questi giorni è fuori città. Mi sono sentita con lui questa mattina per varie questioni e in merito a questa specifica mi ha ribadito unicamente che ne parleremo tutti in giunta mercoledì previa consultazione con il consiglio».

L’assessore alle Attività produttive ma anche alla Mobilità ricorda poi che alcune decisioni in merito alla viabilità nel centro storico sono state già previste in occasione della riapertura della Collegiata di San Giovanni. «Calcolando che per il 17 e 18 era già in programma una regolamentazione del traffico in centro in occasione della riapertura di San Giovanni va valutata bene, tenendo anche presente eventuali condizioni metereologiche avverse, la necessità di chiudere o meno al traffico. –prosegue Laura Laviano- Per l’evento di Tipicità Evo, che ha riscosso grandissimo successo, i cittadini hanno gradito, proprio per il tempo avverso, la possibilità di poter arrivare in centro a parcheggiare dando modo ai locali di poter fare il tutto pieno e per molti di loro addirittura il doppio turno a pranzo. Motivo per cui il sindaco Parcaroli vorrebbe valutare se è meglio mettere una persona al semaforo di accesso al centro storico per regolare la viabilità, piuttosto che chiudere il centro con ordinanza senza possibilità poi di tornare indietro».

Dal punto di vista dei commercianti ad intervenire sull’argomento è Giuseppe Romano, presidente dell’associazione commercianti Centro storico. «Intanto dico che c’è un’assoluta condivisione e sinergia nei rapporti tra commercianti e amministrazione comunale –afferma Romano- per cui si sta lavorando assieme per individuare la miglior soluzione possibile. La nostra richiesta è che sino a Natale ci sia questa fascia di stop alle auto tra le 17 e 20 di sabato e domenica, ma poi sarà il Comune ad indicare le date precise e le regole di questo provvedimento. Va benissimo che il centro sia aperto alle auto, è utile soprattutto durante la settimana quando si devono sbrigare commissioni veloci o andare alle Poste e negli altri uffici mentre quando il centro si affolla come avviene nei weekend perché ci sono iniziative, come avvenuto col Barattolo, o perchè le persone arrivano per visitare i negozi e fare acquisti allora c’è la necessità di evitare il transito delle auto consentendo alle persone di passeggiare in libertà e sicurezza. Dunque come categoria siamo assolutamente favorevoli alla chiusura di qualche ora nei fine settimana perché vedere tanta gente in città è un segnale che ci dà entusiasmo. Non siamo per le auto sempre e comunque in centro: quando, come in queste occasioni, è necessario chiudere il centro siamo noi i primi a volerlo. Confidiamo che l’amministrazione prenda la decisione più consona per questa problematica che è stata sollevata». Infine l’assessore Laura Laviano fa sapere che a causa del maltempo sono stati rimandati gli appuntamenti in programma oggi e domani. «Rinvieremo l’evento in corso Cairoli nel primo weekend di saldi. Mentre quello in programma domani in corso Cavour tra gennaio e febbraio con un nuovo format studiato appositamente. Confermato invece il Barattolo. Ricordo inoltre l’appuntamento di domenica 15 gennaio in piazza Mazzini per il recupero della data del mercatino promosso da Copagri in occasione di Tipicità Evo del 19 Novembre annullato causa mal tempo Macerata ha finalmente riacquistato il meritato ruolo di capoluogo di provincia che da anni aveva perso».