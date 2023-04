MACERATA - I lavori per il recupero, ultimati circa un mese fa, sono stati finanziati per il 30 per cento dal Comune e per il resto dai privati. Tra loro le assicurazioni Generali che volevano festeggiare così i 160 anni di attività: «Speravamo di scoraggiare gesti di questo tipo»

Galleria del Commercio appena ripulita e lucidata e subito risporcata con delle scritte colorate che, questa volta, pesano come un macigno. Soprattutto sugli imprenditori e i condomini di questa area che avevano deciso di investire. Non più di un mese fa erano state concluse le operazioni, per niente facili, di ripulitura.

Come è ben visibile nel video (qui sotto) la galleria si era trasformata ed era riapparsa in tutto il suo splendore. In particolare i lavori erano stati pagati dal Comune di Macerata per una quota del 30 percento, ma per il resto erano stati i privati a credere nel centro storico. Tra loro il condominio, Marco Cardinali dell’ex Upim e l’assicurazione Generali che aveva partecipato con una quota significativa.

«Celebriamo quest’anno i 160 anni di attività – raccontano i titolari Corrado Perogio, Riccardo Parenti e Roberto Ruggeri – In questa occasione abbiamo deciso di omaggiare il territorio con la pulizia dei marmi, oltre che con la nostra scelta di restare in centro storico e addirittura di espanderci proprio in Galleria del Commercio. Speravamo che un intervento così significativo di pulizia e trasformazione di questo luogo potesse dissuadere da gesti inaccettabili come quello avvenuto in questi giorni. Le scritte apparse ci amareggiano».

Al momento si stanno vagliando le immagini delle telecamere private che si trovano in galleria per rintracciare i responsabili. Da tempo il Comune aveva assicurato che sarebbero arrivate altre telecamere per evitare che la Galleria fosse presa di mira da vandali e malintenzionati ma al momento non sono ancora state installate. L’agenzia Generali comunque rivendica l’importanza dell’intervento fatto: «Sapevamo che il rischio che il nostro impegno durasse poco c’era. Questo però non fa venir meno l’importanza del gesto che noi e altri privati abbiamo fatto per il bene del centro storico e di questa città».

(a.p.)