Aperitivi europei bagnati dalla pioggia, la festa non decolla. Ieri sera è andata in soffitta la penultima serata del tradizionale appuntamento primaverile che ha sempre richiamato migliaia di persone a Macerata. Ma a causa del maltempo, le immagini di vicoli, strade e piazze colme di gente sono rimaste un lontano ricordo.

Nella prima parte della serata in giro non c’era quasi praticamente nessuno, anche perché la pioggia non ha dato tregua. Locali semi vuoti, volontari chiamati a gestire traffico e persone con davvero poco da gestire. La serata si è un po’ animata nella seconda parte, grazie ai giovani che hanno popolato i locali per divertirsi con la musica dei dj set.

Inevitabile qualche lamentala da parte dei commercianti: a mancare secondo loro sono stati proprio famiglie e adulti, più propensi a gustare i piatti offerti. Tradotto: si è venduto poco.

Oggi l’ultima serata, nella speranza che il meteo si un po’ più clemente. E nell’attesa, come promesso dall’amministrazione comunale dopo la protesta dei commercianti per il mancato rinvio della manifestazione, di un evento bis a metà giugno.

(foto Fabio Falcioni)