MACERATA - L'atto appena pubblicato all'albo pretorio del Comune allarga la platea dei mezzi che possono entrare. Per il resto confermati gli orari vigenti

Via libera alle auto elettriche e a quelle ibride nel centro storico cittadino. Gli autoveicoli citati, con l’ordinanza appena pubblicata all’albo pretorio e a firma del comandante della polizia municipale Danilo Doria, potranno transitare liberamente nella Ztl passando sia dal varco di via Don Minzoni che da quello di via Mozzi.

E’ l’elemento di novità dell’atto che proroga al 30 giugno gli orari di apertura della Ztl in centro storico, recependo le linee programmatiche espresse dall’amministrazione comunale a guida Parcaroli. I proprietari di auto elettriche o ibride, residenti nel Comune e di Macerata, potranno rivolgersi all’Apm per l’ottenimento di un pass appunto per l’accesso oppure – anche i non residenti – possono comunque entrare ma devono segnalarlo via mail o con una telefonata alla polizia municipale, anche il giorno dopo l’accesso, per evitare la multa.

Ecco le regole in atto: accesso di via Mozzi, apertura (transito libero) con orario 10–14 e 18–22 e quindi Ztl attiva (transito controllato) dalla mezzanotte alle 10, dalle 14 alle 18 e dalle 22 alle 24 nei giorni feriali sia nei giorni festivi; il mercoledì, apertura (transito libero) con orario 18–22 e quindi Ztl attiva (transito controllato) dalla mezzanotte alle 18 e dalle 22 alle 24. Accesso di via Don Minzoni: apertura (transito libero) dalle 6 alle 24 e quindi Ztl attiva dalla mezzanotte alle 6 sia nei giorni feriali, sia nei giorni festivi; il mercoledì, apertura (transito libero) dalle 15 alle 24 e quindi Ztl attiva (transito controllato) dalla mezzanotte alle 15; divieto di transito, incrocio via Zara, per i veicoli a motore a due ruote che transitano con direzione piazza Libertà, nell’orario di vigenza della Ztl, temporanea disattivazione del controllo elettronico del varco d’uscita dalla Ztl posto di via XX Settembre e del varco d’uscita dall’Apu di corso Matteotti.

