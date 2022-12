MACERATA - Il progetto dell'ateneo e dell'Erdis è stato ammesso a finanziamento. Il rettore McCourt: «E’ un primo passo ma anche un traguardo a cui abbiamo lavorato molto». Si pensa anche all'ex convento Le Monachette

Unimc e Erdis, 66 nuovi posti letto per gli studenti. Finanziata la trasformazione dell’ex hotel Claudiani in studentato. Presentato progetto anche per l’ex convento “Le Monachette”.Con Decreto Ministeriale 1246 dello scorso 28 novembre è stata approvata la graduatoria definitiva che assegna il finanziamento a copertura dei costi di affitto per le strutture da destinare a studentato. Il progetto, proposto da Erdis Marche relativo all’ex Albergo Claudiani di Macerata, è risultato tra i beneficiari del finanziamento.

Il nuovo studentato offrirà 66 posti letto e dal prossimo 20 dicembre per dieci anni sarà locato da Erdis a un canone annuo di 150mila euro, in parte coperti dal finanziamento assegnato (per 112.500 euro). L’ex hotel Claudiani è situato nel cuore del centro storico, in una posizione tranquilla e privilegiata, in un antico palazzo ristrutturato che, sino ai primi anni dell’Ottocento, appartenne all’omonima, nobile e antica famiglia marchigiana.

«E’ un primo passo ma anche un traguardo a cui abbiamo lavorato molto insieme all’Erdis e che il massiccio ritorno in presenza degli studenti aveva reso irrimandabile – commenta il rettore dell’Università di Macerata John McCourt –. Migliorare i servizi, offrire un campus cittadino confortevole, accogliente e inclusivo è una nostra priorità, se vogliamo proporci come un Ateneo attrattivo a livello nazionale ed europeo». Come ricorda il professor Stefano Villamena, rappresentante, insieme a Martina Gagliardi, di Unimc nel Consiglio di amministrazione dell’ente per il diritto allo studio: «Si tratta di un’operazione molto importante per il nostro Ateneo, che offrirà una prima significativa risposta al deficit di alloggi a disposizione degli studenti meritevoli e privi di mezzi».

Infatti, Erdis Marche e Ateneo hanno investito molto negli ultimi anni. Basti pensare che da poco è stato inaugurato il rinnovato studentato Montessori (71 posti letto) e, ad aprile di quest’anno, sono stati presentati ben due progetti al Ministero dell’Università per la

In sintesi, a fronte di quanto indicato, si potrebbe arrivare a un aumento di posti letto a disposizione degli studenti davvero significativo: 66 all’Hotel Claudiani e 91 nell’ex convento “Le Monachette”, oltre al rinnovo, alla rifunzionalizzazione e messa in sicurezza degli studentati esistenti. A questo si aggiunge il progetto gestito dall’Ateneo per la realizzazione del collegio in viale Indipendenza, cofinanziato sempre dal Ministero per 4 milioni e 800 mila euro che prevede un totale di 65 posti alloggio, di cui 24 già ultimati e attivi, nei padiglioni di Villa Lauri e dell’Ex Cras.