MACERATA - Le iniziative di Basquiat, ex Venanzetti, e l'apertura dell'enoteca "Bifolchi divini" e della pokeria Lomi hanno animato lo storico cortile di Palazzo degli Studi che sta diventando punto di riferimento per la movida

di Alessandra Pierini

La Galleria Scipione cambia volto. Lo storico cortile al centro di palazzo degli Studi a Macerata è diventato da qualche tempo punto di riferimento per i più giovani e luogo di ritrovo privilegiato. Nelle ultime serata l’ennesima conferma della trasformazione avvenuta nelle ultime settimane grazie a nuove aperture e al dinamismo degli esercenti. Nel giovedì della movida la galleria si è animata di tantissimi giovani, un pienone che si è ripetuto ieri sera.

Sta facendo da tempo un ottimo lavoro Basquiat, ex Venanzetti, che ha saputo proporre iniziative adatte ai giovani e risvegliare il torpore che investe la bellissima galleria, rimasta forse troppo legata agli antichi fasti cittadini.

Poi le novità. Da qualche mese i locali della Provincia di Macerata, ormai da tempo immemore chiusi e bui, hanno ripreso vita. Da una parte è apparo “Bifolchi Divini”, una moderna enoteca che propone anche cene a base di prodotti di qualità. L’attività fa capo alla “Food Artisan” che si occupa di export di prodotti alimentari. Coinvolto nel progetto dell’enoteca anche Juan Luca, il fratello Gabriele, Alessandro Travaglini e Alessandro Pascoli, che si sono impegnati nella riqualificazione della galleria.

Tanto che a pochi metri di distanza dai Bifolchi Divini, mercoledì, è stata accolta con il favore di tantissimi giovani che hanno atteso a lungo, in fila, il loro turno la pokeria Lomi. L’attività che ha già conosciuto un grande successo a Civitanova, approda così anche nel capoluogo, con la guida di un team under 40. «Siamo quattro soci – spiega Andrea Petrucci, sviluppatore del progetto – con me Thomas Sparacio in cucina, Giacomo Morelli che si occupa della parte visual e comunicazione e Mirco Gobbi in amministrazione. Abbiamo scelto di investire nel centro di Macerata perché crediamo nella città che ha un grosso appeal universitario. Inoltre il mercato era scoperto».

Un bel “colpo” per la movida e il divertimento ma anche per l’economia. Le due nuove attività, facenti capo alla Food Artisan, contano ciascuna cinque dipendenti, tutti maceratesi.

Le novità non finiscono qui. La sinergia tra le tre attività porterà infatti in futuro alla promozione di eventi condivisi.