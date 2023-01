MACERATA - Arriva l'ennesima proroga dell'ordinanza. Ecco gli orari degli accessi ai varchi di via Mozzi, via don Minzoni e in piazza della Libertà. «Al fine di favorire, dopo il difficile periodo in stato di emergenza, le attività, la vivibilità e la coesione sociale di una zona particolare, anche per la presenza di mostre ed eventi, secondo gli indirizzi ricevuti direttamente dal sindaco»

di Luca Patrassi

Non c’è nulla di più definitivo di una decisione provvisoria, specie se la provvisorietà dell’ordinanza in questione è legata alla realizzazione del parcheggio di Rampa Zara, opera di cui a Macerata si favoleggia, in particolare a ridosso delle elezioni, da una cinquantina di anni. Prorogata al trenta giugno l’ordinanza per gli orari di apertura della Ztl in centro storico. L’ordinanza è stata pubblicata questa mattina all’albo pretorio del Comune di Macerata e porta la firma del dirigente della Polizia municipale Danilo Doria che va dunque a recepire l’indicazione dell’amministrazione comunale a guida Sandro Parcaroli.

L’ordinanza di oggi richiama tutte le precedenti per poi enunciare l’obiettivo: «Al fine di favorire, dopo il difficile periodo in stato di emergenza, le attività presenti all’interno del centro storico, la vivibilità e la coesione sociale di una zona particolare quale il centro storico, anche per la presenza di mostre ed eventi, secondo gli indirizzi ricevuti direttamente dal sindaco che rivestono carattere di urgenza».

Nel merito ecco di cosa si tratta. Provvedimenti temporanei: accesso di via Mozzi, apertura (transito libero) con orario 10– 14 e 18– 22 e quindi Ztl attiva (transito controllato) dalla mezzanotte alle 10, dalle 14 alle 18 e dalle 22 alle 24 nei giorni feriali sia nei giorni festivi; il mercoledì, apertura (transito libero) con orario 18– 22 e quindi Ztl attiva (transito controllato) dalla mezzanotte alle 18 e dalle 22 alle 24. Accesso di via Don Minzoni: apertura (transito libero) dalle 6 alle 24 e quindi Ztl attiva dalla mezzanotte alle 6 sia nei giorni feriali, sia nei giorni festivi; il mercoledì, apertura (transito libero) dalle 15 alle 24 e quindi Ztl attiva (transito controllato) dalla mezzanotte alle 15; divieto di transito, incrocio via Zara, per i veicoli a motore a due ruote che transitano con direzione piazza Libertà, nell’orario di vigenza della Ztl, temporanea disattivazione del controllo elettronico del varco d’uscita dalla Ztl posto di via XX Settembre e del varco d’uscita dall’Apu di corso Matteotti. Piazza della Libertà: modifica dell’area pedonale urbana di piazza della Libertà con restringimento della stessa verso il Palazzo civico fino in prossimità dell’ingresso del Teatro Lauro Rossi; l’area di parcheggio (21 stalli), sulla parte prospiciente la chiesa di San Paolo, è regolamentata secondo l’ordinanza 478 del 14/11/2022, istituzione del divieto di sosta con rimozione: il mercoledì dalle 5 alle 15 per mercato; 0-24 – fuori dagli stalli di sosta delimitati.