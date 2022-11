MACERATA - Il sindaco Parcaroli conferma pista di pattinaggio e luminarie (senza eccessi). Ci saranno otto pomeriggi dedicati allo shopping. Oggi riunione tra tre assessori e funzionari del Comune. Grande attesa per la riapertura della chiesa di San Giovanni. Il 3 dicembre accensione dell'albero

di Luca Patrassi

Il sindaco Sandro Parcaroli esce da una conferenza per una iniziativa enogastronomica ma non entra in quella per le manifestazioni natalizie che pure era in corso questa mattina alle 12 negli ampi spazi della biblioteca comunale Mozzi Borgetti: esce fuori, sulla piazza che sta per riabbracciare la chiesa di San Giovanni e fa per andare in Provincia.

«Io sono uno» dice con l’aria di chi ha diverse situazioni da fronteggiare, peraltro la prima risposta che da a chi gli chiede cosa ci sarà per il Natale, sembra quasi far pensare che – a forza di sentire l’assessore Iommi parlare di stemmi dei delegati pontifici – magari non avrebbe disdegnato altri incarichi. «La cosa più importante delle festività natalizie – dice il primo cittadino – sarà la riapertura della chiesa di San Giovanni».

A parte il risvolto religioso e monumentale, Parcaroli osserva: «Faremo una serie di eventi capaci di rispondere alle diverse aspettative, iniziando dai bambini fino ai commercianti passando per quanti hanno bisogno di serenità. Ho trovato ulteriori finanziamenti per sostenere alcune iniziative, la pista di pattinaggio c’è, le luminarie anche ma seguendo una linea di moderazione in tempi difficili come gli attuali».

Il sindaco lascia la fascia da sindaco, entra nel palazzo di corso della Repubblica e cambia fascia. Il fronte delle manifestazioni natalizie resta in mano ad una lunga serie di addetti ai lavori che si sono riuniti appunto stamattina ai piani alti della biblioteca comunale. C’erano diversi funzionari comunali e ben tre assessori comunali, vale a dire l’assessore al commercio Laura Laviano, alla cultura Katiuscia Cassetta e agli eventi Riccardo Sacchi.

La riunione era fissata con inizio alle 12, primo ad arrivare (puntuale) l’ufficiale delegato della polizia municipale. Detto della pista di pattinaggio e delle luminarie, di definito c’è la data del 3 dicembre per le varie accensioni, albero di Natale compreso, appuntamenti in piazza e nelle frazioni anche con la pro loco di Piediripa, iniziativa con la Birbanda, poi c’è il programma che vede coinvolti anche i commercianti e che fa capo all’assessore Laura Laviano.

Otto pomeriggi per incentivare lo shopping con una serie di iniziative in diverse zone della città con animazione, musica, castagnate e vin brulè. Le date sono quelle del 3, 8, 10, 11 ,17, 18, 23 dicembre e del 6 gennaio, i luoghi coinvolti saranno i corsi principali (Cavour, Cairoli, Garibaldi, della Repubblica) e la zona di Santa Croce. Mercatini natalizi sono programmati l’11 dicembre in corso Cavour e i 18 dicembre in corso Cairoli dove peraltro i commercianti stanno cercando di coinvolgere i proprietari di negozi sfitti incentivando iniziative di riaperture temporanee legate allo shopping natalizio. Gli operatori di corso della Repubblica stanno inoltre definendo la possibilità di allestire, con il contributo del Comune, un mercatino al sabato.