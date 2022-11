SANITA' - Si terrà venerdì 2 dicembre dalle 14 alle 18 nell'auditorium della Biblioteca Mozzi-Borgetti di Macerata.

“L’ infermieristica: da ieri ad oggi pensando al domani” è il titolo del convegno che si terrà venerdì 2 dicembre dalle 14 alle 18 nell’auditorium della Biblioteca Mozzi-Borgetti di Macerata. Organizzato dal Comitato Sanità Macerata e patrocinato dall’Opi, dal Comune di Macerata , dall’Univpm e dall’Asur, è stato pensato per celebrare il 50° anniversario della fondazione della scuola infermieri a Macerata.

«Si parlerà di formazione infermieristica – si legge in una nota – come è evoluta negli anni fino ad arrivare ad una formazione universitaria, di pari passo con l’ evoluzione giuridica- normativa della figura dell’ infermiere da figura ausiliaria del medico ad un professionista, autonomo, responsabile e specialista. A questo evento parteciperanno, per ricordare la fondazione della scuola infermieri provinciale avvenuta il 12 aprile 1972 dall’ allora presidente dell’ ospedale civile il dottor Ezio Centioni e dalla direttrice Suor Maria Dea Barbaresi , professionisti che hanno contribuito a fare la storia della formazione di migliaia e migliaia infermieri sparsi in tutto il mondo . Il Comitato sanità Macerata , vuole ricordare che la presenza della scuola infermieri a Macerata ha vantato sempre di essere un “ fiore all’occhiello” per la città in quanto ha formato professionisti qualificati e competenti , e anche fare un appello alle università: aiutare i giovani studenti e studentesse a diventare sempre più competenti professionisti; ai decisori politici e alle istituzioni di considerare l’importanza di questa “figura professionale” non solo dandogli la giusta e meritata realizzazione ma anche il giusto “ corrispettivo” economico per tutto quello che l’ infermiere “è” e “fa” ».

La locandina del convegno