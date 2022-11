CIVITANOVA - Tra pochi giorni lascerà la sede della Croce verde per andare in via Abruzzo

Trasferimento per la guardia medica di Civitanova: il 23 novembre si passa dalla sede della Croce verde al poliambulatorio di Civitanova che si trova in via Abruzzo. A comunicare lo spostamento è l’Area vasta 3 in una breve nota. La Guardia medica è un punto di riferimento per chi non ha emergenze tali da dover andare in pronto soccorso ma la notte o nei giorni festivi ha necessità di farsi visitare da un medico per una diagnosi e la prescrizione di medicinali. Un presidio utilissimo. Dalla prossima settimana i civitanovesi dovranno dunque ricordarsi del cambio di location per andare alla Guardia medica.