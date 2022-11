Nuovo macchinario donato da Ercoli,

servirà per le cure in Ostetricia

CIVITANOVA - L'imprenditore ha fornito al reparto un elettrostimolatore che servirà per le terapie dopo il parto e interventi chirurgici. Il primario Di Prospero: «Sarà utilizzato dalle ostetriche formate appositamente per utilizzare i software con cui si interfaccia». L'assessore Saltamartini ha ringraziato e fatto il punto sulla sanità: «Siamo pronti a portare in consiglio regionale le misure per aumentare le risorse e risolvere il problema della carenza di medici di base»

