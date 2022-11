MACERATA - Si muove la capogruppo regionale dei 5 Stelle. Uil Marche aveva sottolineato come i lavoratori potrebbero chiedere la rivalutazione delle somme che sono state versate con alcuni anni di ritardo

La capogruppo regionale dei 5 Stelle Marta Ruggeri chiede chiarezza sul fronte dei residui contrattuali non spesi dall’Area Vasta 3 ed intanto deposita un atto ispettivo in consiglio regionale. «La giunta regionale – argomenta infatti Ruggeri – deve specificare a quanto ammontino con esattezza i residui contrattuali non spesi nell’Area Vasta 3, per quali motivi si siano formate queste somme nel periodo 2014-2019, pari a 3 milioni e 356.000 euro, e per quale ragione se ne sia saputo soltanto di recente. Ritengo indispensabile la dovuta trasparenza anche riguardo ad aspetti ulteriori, chiarendo se i fondi residui siano stati utilizzati, anche in parte, per finalità diverse da quanto previsto in origine e se analoghe situazioni si siano verificate in altre Aree Vaste oppure in Aziende Ospedaliere».

Ruggeri ripercorre la vicenda relativa all’Area Vasta 3, ricordando come l’azienda sanitaria abbia sostenuto la bontà e l’appropriatezza del proprio operato mentre la Uil regionale ha evidenziato quelle che ritiene siano anomalie. La Uil sostiene che i 3 milioni e 356.000 euro (75.755 euro nel 2014, 254.486 nel 2015, 150.608 nel 2016, 204.203 nel 2017, 1.361.522 nel 2018, 1.309.434 nel 2019) sarebbero «saltati fuori come per magia», perché se ne ignorava l’esistenza e sarebbero stati pagati «in fretta e furia», senza alcun accordo preventivo, come incentivo alla produttività degli oltre 2.800 dipendenti. Sempre la Uil aveva infine rilevato come per le economie di questi fondi sarebbe vietato un utilizzo diverso da quanto previsto a livello contrattuale. Le somme, sempre secondo Uil Fpl Marche, sarebbero state liquidate «con diversi anni di ritardo e ora i lavoratori potrebbero chiederne la rivalutazione comprensiva degli interessi maturati nel frattempo».