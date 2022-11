MACERATA - I ringraziamenti di Mirella Fabiani: «Si fa presto a parlare di malasanità mentre spesso non gratifichiamo chi lavora con premura per noi»

Da Mirella Fabiani, riceviamo e pubblichiamo una lettera di ringraziamenti a diversi medici e infermieri dell’ospedale di Macerata:

«Lo scorso mese di maggio ho subito un importante intervento chirurgico all’ospedale di Macerata dopo un percorso partito dal reparto di Gastroenterologia. Voglio ringraziare oggi la dottoressa Taffetani, gastroenterologa ed il primario di Chirurgia, il dottor Siquini, persona unica per professionalità e umanità, affiancato dalla sua caposala Marina, piena di attenzioni e disponibilità. Si fa presto a parlare di malasanità mentre spesso non gratifichiamo chi lavora con premura per noi – sottolinea la maceratese Mirella Fabiani – Tutto il reparto di Chirurgia, completato da medici giovani e competenti, funziona molto bene.

Ora il mio percorso mi ha portato in Oncologia. Parlare di umanità, dolcezza e anche coccole sembra assurdo ma questo mi è stato offerto lì dove sono seguita dalle dottoresse Eva Galizia e Laura Scortichini e, per altro motivo, dal dottor Matteo Santoni. Sono tutti fantastici, medici ed infermieri. Un plauso a tutti e molta gratitudine».