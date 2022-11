COVID - Ancora un trasferimento, da domani sarà aperto in via Velluti. Nell'ultima settimana 4.120 nuovi positivi nelle Marche. Nel Maceratese 9 comuni Covid free (12 mesi fa erano 17), Civitanova la città con più casi, seguita da Macerata

Valigie in mano al centro vaccinale di Piediripa di Macerata, è di nuovo tempo di trasloco (il secondo da quando è sorto nella frazione). Da domani le vaccinazioni contro il Covid si faranno, sempre a Piediripa, ma a distanza di qualche centinaio di metri, in via Velluti, davanti alla sede amministrativa della Provincia. Il centro vaccinale si trovava in via Annibali, 114 di fronte agli uffici amministrativi dell’Area Vasta 3. Lì era stato aperto l’8 luglio scorso dopo il trasferimento dalla struttura di via Noce, quella che aveva fatto fronte al momento più intenso delle vaccinazioni. Centro aperto da domani nonostante la mancanza di comunicazioni ufficiali dell’Area Vasta 3.

Intanto sul fronte dei contagi, in base al report della Regione (l’ultimo è del 4 novembre) negli ultimi sette giorni, ci sono stati nelle Marche 4.170 nuovi casi con un tasso di incidenza del 326,26. I ricoverati sono 132. Sette le persone in terapia intensiva, tre in semi intensiva, 122 i ricoverati in reparti non intensivi, 19 nei pronto soccorso.

Per quanto riguarda la provincia di Macerata, i numeri di questa mattina, raffrontati a quelli di un anno fa, non sono migliori, anzi. Oggi ci sono in provincia nove comuni senza contagiati (Ripe San Ginesio, Ussita, Muccia, Monte San Martino, Monte Cavallo, Gagliole Castelsantangelo, Bolognola, Camporotondo) mentre 12 mesi fa erano 17 i comuni Covid free. Le città con più positivi sono Civitanova (188, un anno fa erano 76 i positivi), Macerata (167 positivi, un anno fa erano meno della metà: 61), Recanati (70, un anno fa meno della metà: 33). A Tolentino, continuando con le città col maggior numero di contagiati, erano 55 le persone positive al Covid. Tornando indietro nel tempo di 12 mesi, i positivi a Tolentino il 6 novembre 2021 erano 5, quindi 11 volte meno rispetto ad ora. Tanti i positivi a Matelica, che quest’anno sono 51 mentre un anno fa erano 9. Sono poi 48 i positivi a Potenza Picena (33 un anno fa) e a San Severino (17 nel 2021).

(Redazione Cm)

(Foto di Fabio Facioni)