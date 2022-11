MACERATA - Un uomo di Corridonia, che due mesi fa ha subito un intervento a cuore aperto per aneurisma dell’aorta, ha indirizzato una lettera aperta alla direttrice Daniela Corsi, dopo la decisione di stoppare l'attività a pagamento di alcuni medici perché avevano superato la soglia prevista

Un mese di stop all’attività liberoprofessionale – a pagamento – di una decina di medici dei reparti di Cardiologia, Geriatria e Medicina dell’ospedale di Macerata. La motivazione è il superamento del tetto del 50% per l’attività professionale che, in sostanza, per legge non può superare – per numero di prestazioni- quella svolta nei reparti. Stop ai medici, come si è scritto, ma stop anche alla visite già prenotate. Cancellazione di visite che sta creando problemi ai pazienti alle prese con esami, visite, prestazioni non sempre agevoli da ottenere. Spesso sono un miraggio. La vicenda dello stop ad alcuni medici ha scatenato una serie di commenti ed anche evidenziato problemi pratici che pure erano stati ipotizzati.

Uno dei maceratesi indirettamente coinvolti nel blocco ha pensato di esporre il suo caso e di rendere pubbliche alcune riflessioni: lo ha fatto per il tramite di una lettera aperta alla dirigente dell’Av3 Daniela Corsi, inviata a Cronache Maceratesi. «Gentilissima Daniela Corsi, mi chiamo Antonio V., vivo a Corridonia e ho letto su Cronache Maceratesi che lei o i suoi collaboratori avete deciso di sospendere l’attività libero-professionale di alcuni medici. Capisco che tale decisione è scaturita dal fatto che la legge va rispettata, evidentemente da un vostro controllo è risultato che alcuni medici hanno superato la soglia di prestazioni a pagamento e su questo non ho nulla da obiettare. Tuttavia mi permetto di farle osservare, che la sua decisione potrebbe aver causato seri problemi a pazienti con patologie gravi, come il sottoscritto ad esempio».

L’uomo racconta la sua esperienza: «Due mesi fa ho subito un intervento a cuore aperto per aneurisma dell’aorta, esattamente a 2 mesi dall’intervento avrei dovuto sottopormi ad una visita cardiologica, avendo superato i 65 anni ho l’esenzione dal ticket, è inutile che le dica che ho provato a prenotare una visita al Cup Marche, ma avrei dovuto aspettare mesi, in questo periodo ho effettuato diverse visite e diversi esami, più della metà a pagamento, proprio perché a causa della mia condizione fisica devo rispettare tali controlli esattamente nei tempi previsti dal referto di dimissione».

Illustrato cosa è costretto a fare chi ha bisogno di esami e di visite in tempi certi, l’uomo si rivolge direttamente alla dirigente dell’Av3: «Io non ho il piacere di conoscerla gentilissima dottoressa Corsi, ma immagino che per svolgere il suo ruolo occorrono tante qualità e soprattutto doti intellettive al di sopra della media. Per questo mi stupisce il fatto che a lei, prima di prendere tale decisione, non le sia venuto in mente di cercare tra i pazienti che avevano prenotato, qualcuno che fosse in condizioni di salute tali da non poter rimandare una visita. Stupire l’opinione pubblica con questo genere di iniziative, che in realtà dovrebbero essere logiche e spontanee, farebbe la differenza e darebbe speranza e ottimismo a tanta gente in difficoltà». L’appello finale: «Gentilissima dottoressa Corsi, mi auguro che tra i suoi mille impegni trovi il tempo e forse anche la voglia di dare la sua opinione a questo mio sfogo. Le auguro buon lavoro e soprattutto tanta salute».

