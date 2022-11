13 Novembre 2022

ore 13:57

«Nel giro di tre o quattro anni la situazione dei pediatri si stabilizzerà». A dirlo è Paolo Perri, pediatra di lungo corso, che vede nelle borse di studio per pediatri bandite dalle università, la soluzione in breve tempo, alla carenza di medici specializzati in Pediatria, fondamentali per le famiglie e per supportare le mamme e i papà. Perri è stato il più giovane primario d'Italia. Oggi dopo una lunga carriera che continua a portare avanti, anche dopo la pensione, la professione nel Centro Baby Fisiomed a Piediripa. Nell'intervista, ripercorre i cambiamenti avvenuti nel campo e suggerisce quale strada prendere per il futuro.