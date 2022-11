PRIMO SOCCORSO - Si è conclusa la 32esima edizione del corso

Si è concluso nei giorni scorsi il 32esimo corso di primo soccorso organizzato dalla Croce verde di Montecosaro e Morrovalle. Un centinaio i partecipanti che hanno appreso, attraverso le lezioni frontali, le modalità e i comportamenti da assumere in caso di emergenze di vario tipo.

Un corso che ha consentito di formare i volontari di domani che presteranno servizio all’interno dell’associazione. Uno slancio verso il volontariato che è in costante aumento, segnalato anche dalla partecipazione cospicua di persone da tutto il territorio. Relatori dei vari moduli sia docenti esterni che interni alla Croce verde.

Le lezioni infatti sono state tenute dalla dottoressa Ilaria Rossiello e da Marcello Arcangeli. Con loro anche gli infermieri Paolo Chiarastella, Massimo Pigliacampo, Riccardo Tesei, l’ostetrica Laura Fermani e il gruppo formazione interno della Croce verde. «Congratulazioni a tutti i numerosissimi partecipanti per aver deciso di mettersi in gioco e per l’attenzione dimostrata – ha detto il presidente Giuliano Bruschini – un sentito ringraziamento ai relatori che hanno condotto le lezioni con carisma e passione e al gruppo formazione che ha coordinato al meglio ogni dinamica».