MACERATA - Tre, in base alle indicazioni del bando, saranno destinati all'Area Vasta 3: un numero che copre in piccola parte la carenza di organico

di Luca Patrassi

Narrano le cronache che il coordinatore provinciale della Lega Luca Buldorini non le abbia mandate a dire nei giorni scorsi a un assessore regionale di Fratelli d’Italia sul fronte delle infrastrutture chiedendo almeno parità di attenzione, rispetto al Pesarese e all’Anconetano, per il Maceratese. Il tutto iniziando dall’ospedale. Narrano, voci difficili da verificare. Sul fronte della sanità i fatti però non hanno bisogno di interpretazioni.

All’albo pretorio dell’Asur sono comparsi gli esiti delle prove del concorso regionale bandito dall’Asur per l’assunzione di 14 anestesisti da destinare alle cinque aziende territoriali, all’Inrca e alle aziende autonome di Torrette e di Marche Nord. Attenta i medici che hanno risposto al bando, una quarantina gli ammessi all’orale del concorso che ha visto come presidente di commissione il direttore del dipartimento di Anestesia di Macerata Diego Gattari. La graduatoria è formata da due elenchi, 3 gli specialisti e 36 specializzandi. Quattordici le assunzioni previste. A meno di rinunce, stando alla graduatoria, saranno assunti gli specialisti Lorenza Re, Silvia Ciucani e Francesca Aurini e gli specializzandi Raimondo Castronovo, Martina Cerioni Canone, Marco Latini, Andrea Vito, Federica Palmucci, Chiara Sampaolo,, Maria Elena Bagnarelli, Giorgio Ascoli, Camilla D’Angelo, Valentina Angelini e Annalisa Mancarella.

Nel bando è scritto che gli anestesisti destinati a Macerata sono tre, pur in presenze di buchi di organico molto più vasti nelle varie strutture ospedaliere maceratesi. Dunque tre assunzioni in vista, poche ma sempre meglio che niente, nella speranza che si possa far ulteriore ricorso alla graduatoria in tempi accettabili. Il problema che si pone in Av3 è legato alla sede di lavoro: nel contratto deve essere indicata la sede di lavoro (Macerata, Civitanova e Camerino) e in passato è accaduto che ci sia stato chi ha rifiutato la destinazione reputandola non in linea con le proprie aspettative di crescita professionale, economiche e logistiche. Bisognerà cioè attendere per scoprire se quelli che sono in posizione utile per l’assunzione, ed hanno indicato Av3 come prima scelta, poi accetteranno di trasferirsi se la destinazione non risulterà di interesse.