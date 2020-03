Covid-19, 244 nuovi contagi nelle Marche

Altri 29 casi nel Maceratese

IL BOLLETTINO del Gores - In tutta la regione sono saliti a 1.981 i positivi, 215 nella nostra provincia. Cresce il numero complessivo delle persone in isolamento (4.934), cala quello dei ricoverati in terapia intensiva (138)

