Fatte un anno fa ed ora ripresentate. Al prossimo Consiglio comunale andranno in discussione due interrogazioni a cura del consigliere comunale del Partito Democratico Alessandro Marcolini. Nella prima Marcolini osserva: «Ancor oggi, a distanza di oltre un anno dall’ordine del giorno da me presentato, sia il campetto di calcio di viale Indipendenza sia molti altri campetti ed impianti cittadini destinati ad attività sportivo-ludico-ricreativa, risultano ancora in stato di abbandono o semi-abbandono, o comunque carenti di manutenzione, oltre che pericolosi, come tra l’altro apparso anche in articoli di cronaca (ove sono stati evidenziati, tra i molti, il predetto campetto di Viale Indipendenza, il campo da basket vicino allo stadio, il campetto di via Cioci, il campetto di via Mugnoz). E’ importante provvedere ad una costante e attenta manutenzione dei campetti ed impianti cittadini destinati ad attività sportivo-ludico-ricreativa, in primis al fine di renderli pienamente fruibili e senza pericoli per i giovani e per l’intera cittadinanza ed utenza, poi anche per l’interesse che nutre la nostra città per lo sport, la città di Macerata è Città Europea dello Sport 2022».

La seconda interrogazione porta anche la firma di Ninfa Contigiani (segretaria cittadina del Pd) oltre a quella di Marcolini: « Si chiede all’amministrazione comunale di rendere noto a che punto si trova l’iter per la installazione del bancomat nel quartiere di Santa Croce Colleverde e nel quartiere della Pace, quali attività sono state sinora espletate e/o iniziate dall’Amministrazione, quali contatti sono stati presi con gli istituti bancari al fine di poter installare tali bancomat e in quali tempistiche, quali punti/collocazioni sono stati individuati dall’Amministrazione per installare tali bancomat».