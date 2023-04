MACERATA - La consigliera comunale Stefania Monteverde attacca la Provincia: «Illustrati gli interventi per oltre 10 milioni che coinvolgono molti istituti tranne il più grande del capoluogo. Basta con spostamenti provvisori, è ora di investire su un’edilizia scolastica nuova e sicura. E nel tempo necessario della costruzione, si trasferiscano gli uffici provinciali in altre sedi e si metta a disposizione del Liceo l'intero Palazzo degli Studi»

Stefania Monteverde, consigliera comunale della civica Macerata Bene Comune, torna a chiedere una nuova sede per il Liceo Scientifico Galilei: «Dieci milioni del Pnrr per tutte le scuole del territorio tranne che per il Liceo Scientifico di Macerata. Il presidente della Provincia, nonché sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, rende noto che la Provincia ha ottenuto 10 milioni per le scuole del territorio (leggi l’articolo) sottolineando che “teniamo molto alla sicurezza dei nostri ragazzi che passa attraverso la realizzazione di ambienti idonei e funzionali alle diverse attività”. E fa l’elenco di tutte le scuole che beneficeranno dei milioni. Tutte tranne il Liceo Scientifico di Macerata, la più grande scuola del capoluogo con oltre mille studenti e personale, in crescita di iscrizioni eppure senza una sede unica, dislocata su due sedi, senza palestre e laboratori adeguati. Perchè non è nell’elenco delle scuole che necessitano di attenzione prioritaria?».

Continua Stefania Monteverde, insegnante ed ex vicesindaca di Macerata: «Il Liceo Scientifico ha bisogno di una sede nuova, sicura e funzionale e il momento per investire è questo, perché è un tempo con molte risorse a disposizione. La Provincia ha già in cassa 8 milioni del Pnrr per il Liceo Scientifico di Macerata e non ha ancora rivelato che cosa vuole farne. Ora non è tempo di strategie di corto respiro, pensando ancora a spostamenti provvisori penalizzanti per la scuola, ma è tempo di investire su un’edilizia scolastica nuova e sicura. Su questo si impegni Parcaroli. E nel tempo necessario della costruzione, si trasferiscano gli uffici provinciali in altre sedi, ora vuote, e si metta a disposizione del Liceo tutto il Palazzo degli Studi, compresa l’ampia sala Giovannetti, perché gli studenti e i docenti possano avere spazi meno ridotti, aule più ampie, ambienti per i laboratori e per attivare le nuove metodologie didattiche, su cui il Liceo può beneficiare delle altre linee di finanziamento del Pnrr per le scuole 4.0. Si ricorda che il Palazzo degli Studi fu progettato proprio per ospitare il neonato Liceo Scientifico cento anni fa. Ora nel centenario è tempo di realizzare una sede nuova».