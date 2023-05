di Mauro Giustozzi

Sarà la Police Service di Corridonia a fornire e installare le nuove telecamere di videosorveglianza previste a Macerata nel progetto finanziato con 200mila euro tra fondi comunali (130 mila euro) e il restante ministeriali. Un potenziamento che prevede l’installazione di 43 nuovi occhi elettronici, di cui 16 ocr, 22 di contesto, due dash cam, due bodycam e un drone. Il Comune aveva aperto lo scorso anno il bando di gara sul Mepa (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) e sulla piattaforma telematica sono state sei le aziende del settore che hanno presentato offerte per aggiudicarsi l’appalto. Dopo aver verificato le proposte presentate, attraverso un’apposita determina firmata dal dirigente comunale Simone Ciattaglia è stata disposta l’aggiudicazione alla Police Service “per un importo contrattuale complessivo pari a 97.478,00 euro”.

Inoltre per la realizzazione del progetto è stato costituito un gruppo di lavoro composto dal rup Simone Ciattaglia (dirigente Servizi finanziari e del personale), progettista e collaudatore Massimo Trozzo (ufficio Sistemi informativi), direttore esecuzione contratto Danilo Doria (dirigente Polizia locale), con collaboratori Luana Antinori e Fabrizio Calamita. La nuova videosorveglianza da installare interesserà le aree Sferisterio, Monumento della Vittoria, Galleria Scipione e Galleria Commercio, corso Cairoli e Cavour, via Berardi, viale Don Bosco e altre zone della città. I luoghi sensibili sono stati individuati da un lavoro fatto in sinergia da polizia, finanza e carabinieri assieme agli uffici comunali che ha portato ad individuare le zone sensibili da monitorare con le videocamere. In questo finanziamento rientra pure il potenziamento della sala operativa che si trova nella sede della Polizia locale ed il miglioramento ed aggiornamento dei software esistenti sulle telecamere attive per renderle ancor più efficienti.

Il drone che sarà acquistato verrà messo a disposizione della Polizia locale per indagini e controlli mentre gli agenti beneficeranno dell’utilizzo di body-cam per servizi di pattuglia. Ad oggi risultano essere installate ed attive sul territorio comunale 164 telecamere di videosorveglianza: tra queste 49 sono Ocr legate al controllo immediato delle targhe in quanto collegate col centro nazionale, 73 di osservazione, 13 al Park Sferisterio, 26 in centro storico, 2 domotiche e 1 mobile. Le 49 telecamere Ocr, che sono quelle che consentono la lettura ottica delle targhe e quindi di individuare subito se transitano nel territorio veicoli sospetti, privi di bollo o assicurazione, sono state installate nelle frazioni di Villa Potenza, Piediripa e Sforzacosta ed in tutte le vie di accesso ed uscita dalla città. In particolare via Roma, via dei Velini e via Pancalducci, Stazione ferroviaria oppure all’uscita della Galleria delle Fonti. Poi ce ne sono 73 di contesto che sono disseminate in altre zone della città ed anche in alcuni parcheggi in struttura. Quindi due domotiche che hanno un’altissima risoluzione che sono quelle del progetto ‘Scuole sicure’ che sono state posizionate nell’area scolastica tra il terminal bus di piazza Pizzarello e via Cioci. A queste si aggiunge una spy cam mobile che viene destinata al controllo del conferimento rifiuti in città.