MACERATA - La nuova pista ciclopedonale inizia a vedersi, intanto anche alla terrazza il lavoro va avanti secondo il cronoprogramma. L’assessore Marchiori: «E' stata ultimata la demolizione del muro sulla gradinata dell'anfiteatro, ora si sta procedendo con le opere di ripristino, pulizia e rigenerazione di tutta l'area»

di Mauro Giustozzi

Nuova pista ciclopedonale ad anello che prende forma attorno ai Giardini Diaz, a Macerata, mentre il cantiere prosegue anche sul versante della Terrazza dei popoli con l’impermeabilizzazione della pavimentazione che si trova sopra il parcheggio Centro storico.

Il cronoprogramma che riguarda l’opera di restyling di una nuova Terrazza dei Popoli, più aperta, più sicura, più illuminata, ed allo stesso tempo della costruzione di una pista ciclopedonale ad anello esterna agli stessi giardini Diaz sta rispettando i tempi che indicano come l’intero intervento sarà concluso entro la fine dell’estate, dando un volto nuovo ad uno dei nodi strategici del capoluogo, vista la presenza sia del terminal bus urbano che del sottostante parcheggio.

Il progetto si inserisce nell’ambito del programma unitario di rigenerazione urbana del comune di Macerata denominato ‘MurAperte’ per un importo complessivo di 500mila euro (intervento a costo zero per il Comune rientrando nel Pnc, piano complementare del Pnrr).

«L’impresa Area Delta di Ascoli a cui è stata appaltata l’opera ha provveduto a rimuovere la pavimentazione sul versante della Terrazza dei Popoli ed alla impermeabilizzazione del fondo con ripristino dei solai e posa della guaina impermeabilizzante – dice l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori -. E’ stata anche ultimata la demolizione del muro sulla gradinata dell’anfiteatro ed ora si sta procedendo con le opere di ripristino, pulizia e rigenerazione di tutta l’area. Nelle scorse settimane è stata avviata anche la costruzione della nuova pista ciclopedonale attorno l’anello dei Giardini Diaz con livellazione del fondo, fresatura dell’asfalto e posa del cordolo di sicurezza. I lavori proseguiranno nelle prossime settimane ma già è possibile ammirare il nuovo look che avrà tutta l’area la quale non verrà più occupata dalle auto in sosta selvaggia ma restituita a tutti coloro che vorranno praticare sport».

Del progetto fa parte anche la sistemazione della recinzione che circonda l’anello dei Giardini Diaz al cui esterno è in costruzione la pista ciclopedonale che consentirà, anche di sera e soprattutto nei mesi estivi a chi fa sport di correre o semplicemente camminare in questo apposito spazio. La pista sarà larga complessivamente 4 metri e prevede due corsie riservate per pedoni e per ciclisti; la corsia pedonale larga un metro e mezzo permette l’agevole incrocio di due pedoni che si muovono in senso opposto così come la corsia ciclabile che sarà larga invece due metri e mezzo.