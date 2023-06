di Luca Patrassi

C’è chi ci ha scherzato sopra, i tracciati delle ciclabili in questi giorni sono un po’ nel mirino, ma stavolta il problema non arriva da un movimento franoso, magari favorito dalle intense precipitazioni. “Semplicemente” è collassato un tratto di una fognatura, del diametro di 280 centimetri, che ha provocato un cedimento importante di decine di metri di terreno lungo il percorso ciclopedonale di fronte al palasport di Fontescodella, realizzato pochi mesi fa in occasione di lavori di sistemazione della rete fognaria di Macerata.

Il cedimento è avvenuto giovedì pomeriggio, immediata la segnalazione e sono intervenuti i tecnici dell’Apm e del Comune per rilevare l’accaduto e mettere in sicurezza l’area. Cosa abbia provocato il cedimento di un tratto della vecchia parte della fognatura non è ancora dato sapere, gli effetti sono ben visibili visto che il terreno ha ceduto per diverse decine di metri fino ad arrivare quasi a ridosso della strada di scorrimento.

Secondo l’assessore comunale dei lavori pubblici Andrea Marchiori comunque nulla di particolarmente preoccupante: il fatto che la zona non sia in frana e che si tratti appunto del cedimento di un tratto di fognatura dedicata esclusivamente alle acque meteoriche permetterà di ripristinare il tutto in tempo si suppone rapidi. Anzi, il fatto che qualche mese fa siano stati fatti i lavori di sistemazione dell’intera fognatura con canalizzazione anche di tubi dallo scarico finale incerto ha permesso di vedere subito l’accaduto mentre prima tutta l’area era coperta da una fitta ed impenetrabile vegetazione. Insomma non tutte le piste ciclabili e i percorsi pedonali vengono per nuocere.