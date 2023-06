Macerata in festa in questi giorni per via dell’anniversario (siamo arrivati al secondo) della concessione del titolo di città e della firma del gemellaggio con Lanciano, obiettivi forse non prioritari del mandato elettorale, ma fortemente voluti dalla maggioranza consiliare.

Questa mattina, a Palazzo Buonaccorsi, il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, il sindaco di Lanciano Filippo Paolini e i presidenti dei rispettivi Consigli comunali Francesco Luciani e Gemma Sciarretta, hanno firmato il patto di gemellaggio tra le due città alla presenza delle autorità civili, militari e religiose e con l’accompagnamento della Orchestra di Fiati Insieme per gli altri.

Agli Antichi Forni è stata inaugurata una mostra sulla Civitas Mariae. Per la verità, di semplici cittadini se ne sono visti pochi, sia al mattino a Palazzo Buonaccorsi che nel pomeriggio in piazza della Libertà dove la festa è appunto proseguita, forse per colpa del tempo incerto sul da farsi, se volgere cioè al sereno o alle precipitazioni. Centro interdetto alle auto per permettere lo svolgimento dei vari appuntamenti in piazza.

In serata è previsto il concerto dei Route 77 con il chitarrista Pierfrancesco Castiglioni, noto anche per essere il capogruppo di Fdi, che nel tardo pomeriggio incalzava il presidente del Consiglio comunale Francesco Luciani (originario di Lanciano, ma non è questo il motivo del gemellaggio come è assicurato nella delibera di approvazione) sul rispetto dei tempi del programma: «Siamo in ritardo sui tempi, dobbiamo fare il check».

Grande dispiegamento di uomini e di mezzi della Protezione civile in piazza per far rispettare la parte dell’ordinanza legata alla viabilità e i sindaci di Lanciano e di Macerata che hanno rivolto parole di ringraziamento e di auguri per l’iniziativa. Causa previsione meteorologiche avverse, sono state annullate le iniziative in cartellone per domani, unica eccezione per la festa dello sport in programma al campo Elia Longarini di Villa Potenza.

«La novità del gemellaggio con Lanciano – aveva osservato il presidente del Consiglio comunale Francesco Luciani – viene anche rappresentata da due oggetti che sono il fischietto in terracotta tipico delle festività patronali di San Giuliano e la campanella che rappresenta per Lanciano la sua tipicità che viene messa in vendita in occasione della festa del patrono abruzzese Sant’Egidio, che peraltro cade nello stesso giorno di San Giuliano. Questa è solo una delle similitudini accanto alla quale c’è Lanciano come città del primo miracolo eucaristico della storia mentre Macerata ha festeggiato i 70 anni di Civitas Mariae, a Lanciano si è giunti alla 70esima edizione della Fiera dell’Agricoltura ed a Macerata abbiamo la Raci che taglia i 35 anni di attività. Individuando queste e altre cose che ci accomunano a Lanciano siamo voluti partire per dare vita a questo seconda edizione di “Città di Macerata in festa”».

(L. Pat.)

(foto di Fabio Falcioni)