Festa dell’Europa e Aperitivi europei, cambia la viabilità a Macerata. Il comandante della Polizia locale Danilo Doria ha emesso un’ordinanza per la regolamentazione temporanea della circolazione stradale da oggi, 9 maggio e fino al 13 nel centro storico della città. Oggi il via alla Festa dell’Europa, domani partono gli Aperitivi europei.

Il provvedimento prevede il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati valido dal 10 al 12 maggio (dalle 15 e dalle 2 del giorno successivo) e sabato 13 dalle 15 alle 3 del giorno successivo in: piazza Annessione (tutta la piazza); via Garibaldi; piazza Garibaldi solo spazi blu e quelli riservati ai motocicli, antistanti il loggiato ex Dazio (Friends Caffè); via Don Minzoni, da Via Zara fino a piazza della Libertà; Corso della Repubblica; corso Matteotti; via Gramsci; piazza Oberdan (tutta la piazza fino al civico 3); piazza della Libertà (tutta la piazza); piazza Vittorio Veneto (tutta la piazza); via Tommaso Lauri (tutta la piazza); piazza Mazzini (tutta la piazza); via Santa Maria della Porta, solo sul lato destro, secondo il senso di marcia, nel tratto di strada che va da via Gioberti al monumento con fontana; via F.lli Ciccarelli e via Illuminati, intersezione vicolo Dei Tribunali (verso corso Garibaldi).

Vigerà il divieto di sosta dal 10 al 12 (dalle 18 alle 2 del giorno successivo) e il 13 maggio (dalle 16,30 alle 3 del giorno successivo) in via Armaroli dall’intersezione con via Zara, sul primo tratto lato destro per circa 30 metri, dove segnalato, per consentire l’istituzione del doppio senso di circolazione, qualora necessario. Dalle 7 dell’11 maggio alle 15 del 15 maggio divieto di sosta in piazza Mazzini per montaggio e smontaggio palco per eventi musicali, da posizionare sulla fila degli stalli di sosta a pettine compresa tra il monumento intitolato a Giuseppe Mazzini e l’ingresso palazzo ex catasto.

Vigerà il divieto di transito in centro storico nei giorni 10, 11, 12 e 13 maggio con la seguente regolamentazione.

Dalle ore 17:30 alle ore 2:00 del giorno successivo (sabato 13 fino alle ore 03): divieto di transito in rampa Zara, posto all’incrocio viale Leopardi, eccetto veicoli di soccorso, polizia, invalidi, residenti, fruitori del parcheggio “Silos” in Via Armaroli fino ad esaurimento posti, e fornitori presso i pubblici esercizi per operazioni di carico/scarico fino alle 19; divieto di transito in piazza Annessione, eccetto veicoli di soccorso, polizia, invalidi residenti e fornitori presso i pubblici esercizi per operazioni di carico/scarico fino alle 19.

Dalle ore 17,30 o nel diverso termine reso necessario da esigenze di viabilità o di sicurezza stradale e fino a cessate esigenze: divieto di transito in via Don Minzoni, eccetto veicoli di soccorso e polizia, residenti e veicoli a servizio delle persone diversamente abili che espongono lo speciale contrassegno; divieto di transito in via Armaroli, da intersezione con via Berardi da porre all’altezza della chiesa, con contestuale istituzione del doppio senso di circolazione con senso unico alternato, regolato da movieri o agenti di pubblica sicurezza (in caso di necessità e/o difficoltà di transito uscita consentiva su via Berardi); divieto di transito in via Santa Maria della Porta, a salire verso piazza Vittorio Veneto, eccetto veicoli di soccorso, polizia, invalidi e residenti (questi ultimi solo per accesso alle aree private).

Via Santa Maria della Porta tratto dalla “cocolla” a via Basily: inversione del senso di marcia, da via Padre Matteo Ricci fino a via Basily, con direzione obbligatoria diritto per i veicoli in uscita da via Gioberti, verso via Santa Maria della Porta-piazza Vittorio Veneto e direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli in uscita da via Padre Matteo Ricci verso via Santa Maria della Porta-piazza Vittorio Veneto, eccetto per i veicoli di polizia e soccorso. – Via Lauro Rossi tratto senza sbocco alla “cocolla”: inversione del senso di marcia, con segnale di “dare precedenza” all’incrocio con via Padre Matteo Ricci per i veicoli provenienti da quella direzione.

Divieto di transito in via Ciccarelli all’incrocio con via Lauro Rossi ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia con sbarramento mobile.

Divieto di transito in piazza Mazzini all’incrocio con via Crispi, con barriera fissa.

Dalle 20 in piazza Garibaldi all’incrocio con viale Leopardi vigerà il divieto di transito, con direzione obbligatoria “diritto” verso via Trento ad eccezione degli autobus, dei mezzi di soccorso e di polizia con sbarramento mobile; qualora reso necessario da esigenze di viabilità o sicurezza stradale, il divieto di transito di cui ai punti precedenti, potrà essere esteso anche ai veicoli a servizio degli invalidi e dei residenti (anche titolari di permesso) qualora esigenze di sicurezza dei pedoni ne consigliasse l’adozione.

Dal 10 al 13 maggio 2023 i veicoli muniti di permesso residenti zona A, potranno sostare gratuitamente su tutte le aree a pagamento in concessione all’Apm (non interdette dai divieti temporanei per la manifestazione “Festa dell’Europa”), comprese quelle in struttura coperta e sugli stalli destinati alla sosta dei residenti delle altre zone. I residenti nel centro storico possessori di aree private, non titolari di permesso di sosta zona A, potranno ottenere dall’Apm, un apposito permesso per usufruire delle stesse agevolazioni previste ai punti precedenti.

Vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle 21 alle 7, in tutta l’area dei Giardini Diaz e divieto di transito ai Giardini Diaz, sia da via Morbiducci che da piazza Garibaldi, dalle 21 alle 7, eccetto veicoli di soccorso, polizia, autobus in servizio di linea. In piazza Nazario Sauro sarà presente il restringimento della carreggiata nella parte di rotatoria verso Porta Picena, lasciando la corsia libera per il transito dei veicoli provenienti da via Maffeo Pantaleoni, con barriere fisse e mobili creando una sacca di sicurezza per eventuale via di fuga da piazza Mazzini. Per via XX Settembre e via Tommaso Lauri vigerà il divieto di transito in piazza Oberdan per i pedoni provenienti da via Crescimbeni con deviazione degli stessi verso via Domenico Ricci. Tale provvedimento verrà adottato in base all’affluenza delle persone in via Gramsci. Nella fattispecie i veicoli a servizio dei carabinieri, per il rientro in caserma in piazza Oberdan, potranno transitare contro il senso di marcia in via XX Settembre da via Crescimbeni con ausilio del personale posto all’incrocio in via Domenico Ricci sull’apposita transenna con segnale di divieto di transito pedoni. Ci sarà il divieto di transito in via Costa/vicolo Monachesi e vicolo Consalvi per i pedoni circolanti in via Tommaso Lauri con obbligo di proseguire diritto verso corso Matteotti. Durante la manifestazione sarà consentito ai veicoli che da piazza della Libertà dovranno uscire dal centro storico, il transito in via Don Minzoni a senso unico alternato, regolato da movieri del personale delle associazioni di volontariato.

L’ordinanza prevede il divieto di transito in via Moje e via della Nana nei giorni 10, 11, 12 e 13 maggio, con la seguente regolamentazione. Dalle 18 alle 2 del giorno successivo (sabato 13 fino alle 3): divieto di transito in via Moje, da porre all’intersezione con corso Cairoli, eccetto veicoli di soccorso e polizia. Transito consentito nell’area pedonale di via Lido Bastianelli ai soli residenti che debbono recarsi presso aree private. Sosta consentita negli spazi riservati alla Polizia Locale in via Pannelli ai residenti in via Moje e via della Nanna, eccezionalmente nei giorni degli aperitivi europei, dalle ore 19.

Contestualmente, il sindaco Sandro Parcaroli ha firmato un’ordinanza relativa alla vendita di bottiglie in vetro e plastica che prevede di vietare, per i pubblici esercizi del centro storico che si trovano all’interno delle mura, in Corso Cavour, Corso Cairoli, Piazza Nazario Sauro, viale Trieste, Giardini Diaz e nelle relative traverse delle predette vie e piazze, la somministrazione in bicchieri di vetro e la vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o alluminio, fatta eccezione per la somministrazione al tavolo anche all’aperto dalle 19 alle 6 del giorno successivo, per ogni singolo giorno di svolgimento della manifestazione. Nelle stesse zone e negli stessi orari sono vietate la vendita da parte di tutti gli esercizi e le attività che a qualsiasi titolo possono somministrare o vendere bevande in contenitori di vetro o alluminio (compresi gli esercizi di commercio al dettaglio e i distributori automatici) e la detenzione di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglia o contenitore di vetro o di alluminio, da parte di tutti coloro i quali parteciperanno agli “Aperitivi europei” o si troveranno per qualsiasi motivo nel centro storico. L’ordinanza vieta, inoltre, la somministrazione e la vendita, da parte di tutti gli esercizi, di qualsivoglia tipo di bevanda o cibo nelle aree esterne ai pubblici esercizi e agli esercizi commerciali o artigianali a ciò destinate, a partire dall’una alle 6 nei giorni feriali (da mercoledì 10 a venerdì 12 maggio) e dalle 2 alle 6 nei giorni prefestivi (notte tra sabato 13 e domenica 14 maggio). È previsto anche il divieto di utilizzo di apparecchiature a fiamma libera o che comunque producano scintille nel centro storico, all’interno delle mura, Corso Cavour, Corso Cairoli, Piazza Nazario Sauro, viale Trieste, Giardini Diaz e nelle relative traverse delle predette vie e piazze, dalle 19 alle 6 del giorno successivo, per ogni singolo giorno di svolgimento della manifestazione.



(Ascolta la notizia in podcast)