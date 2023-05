MACERATA - Ordinanza della Polizia locale valida da lunedì al 26 maggio. Ecco le varie sezioni dei singoli interventi e tutte le vie interessate

Continuano i lavori in via Spalato, che ormai vanno avanti da mesi. E la viabilità cambia ancor una volta. Il dirigente della Polizia locale di Macerata Danilo Doria ha firmato un’ordinanza relativa alla proroga della regolamentazione temporanea della circolazione per il restyling del tratto compreso tra viale Carradori e via Roma. Il provvedimento prevede: dal giorno 8 maggio – dalle 8 alle 18 – e fino al termine dei lavori di rasatura dell’asfalto di alcuni tratti il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto interessato dai lavori secondo l’avanzamento degli stessi e il senso unico alternato e vista con l’ausilio di movieri debitamente equipaggiati.

Dall’8 al 26 maggio e comunque fino al termine dei lavori si attueranno le seguenti modifiche alla viabilità.

SEZIONE A – I lavori interesseranno il tratto di via Spalato compreso tra via Roma e via Ettore Ricci/via Valadier. Il traffico veicolare sarà sempre assicurato con direzione centro-periferia e il cantiere interesserà una semicarreggiata. I veicoli circolanti in entrambe le direzioni di marcia in via Roma che dovranno immettersi in via Spalato saranno deviati in via Gasparri. I veicoli deviati che dovranno raggiungere via Spalato, seguiranno il seguente percorso: via Gasparri, via Prezzolini, via Mazenta, via Valadier, via Spalato (gli autobus e gli autocarri con m.c.p.c. ” 3,5 tonnellate, circolanti in via Roma, hanno l’obbligo di proseguire diritto. Gli stessi per raggiungere piazza Indipendenza-Pollenza dovranno proseguire fino a corso Cavour seguendo le indicazioni esistenti.

SEZIONE B – I lavori interesseranno il tratto di strada compreso tra via Ettore Ricci/via Valadier e via Resse. Il traffico veicolare sarà sempre assicurato con direzione centro-periferia e il cantiere interesserà una semicarreggiata. I veicoli che da via Roma vorranno immettersi in via Spalato saranno deviati in via Gasparri in entrambe le direzioni di marcia e seguiranno il seguente percorso: via Gasparri, via Prezzolini, via Mazenta, via Resse (senso di marcia invertito) via Spalato. I veicoli che dovranno raggiungere via Ettore Ricci, seguiranno il seguente percorso con ausilio di movieri debitamente equipaggiati a norma di legge: via Roma, via E. Ricci (senso unico alternato).

SEZIONE C – I lavori interesseranno il tratto di strada tra via Resse e il civico 6 di via Spalato. Il traffico veicolare sarà sempre assicurato con direzione centro-periferia e il cantiere interesserà una semicarreggiata. I veicoli di via Vanvitelli e via Rosati potranno raggiungere via Spalato transitando sulla bretella “Anffas” di cui viene invertito il senso di marcia e circolare in via Resse, Mazenta, Valadier, Spalato.

VIA SPALATO (durante sezioni A-B-C dei lavori) – Divieto di sosta con rimozione forzata con orario 0-24, nel tratto interessato dai lavori secondo l’avanzamento dello stato dei lavori. Divieto di sosta con rimozione forzata con orario 0-24h sul lato sinistro, nel parcheggio antistante la scuola IV Novembre per deposito cantiere.

VIA GASPARRI (durante la sezione A dei lavori) – Divieto di transito, con sbarramento, all’incrocio con via Spalato. Obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli che si immettono in via Spalato a completamento della sezione A dei lavori.

VIA SPADONI (durante le sezioni A-B dei lavori) – Obbligo di svolta a sinistra per tutti i veicoli che si immettono in via Spalato. Durante le fasi di posatura del bitume stradale i veicoli in uscita da via Spadoni saranno coadiuvati nell’immissione sulla carreggiata da movieri debitamente equipaggiati.

VIA ROMA (durante le sezioni A-B-C dei lavori) – Direzione obbligatoria diritto, all’incrocio con via Mancini e all’incrocio con via Spalato, per i veicoli di 3,5 tonnellate con direzione centro e periferie. Senso vietato, all’incrocio con via Spalato, per i veicoli circolanti in via Roma.

VIA CASSIANO DA FABRIANO (durante la sezione A dei lavori) – Divieto di transito, eccetto residenti, a 150 metri, all’incrocio con via Prezzolini/via Mazenta. Divieto di transito, con sbarramento, all’incrocio con via Spalato. Obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli che si immettono in via Spalato a completamento della sezione A dei lavori.

VIA CONTINI (durante la sezione A dei lavori) – Divieto di sosta con rimozione forzata con orario 0-24, sul lato destro secondo il normale senso di marcia. Istituzione temporaneo di “dare precedenza” nei sensi unici alternati, all’incrocio con via Roma per i veicoli provenienti dalla stessa. Divieto di transito, con sbarramento, all’incrocio con via Spalato. 7. VIA RESSE (durante la Sezione B dei lavori): Divieto di sosta con rimozione su tutta la via dalle ore 8:00 alle ore 20:00; Senso unico alternato a vista con ausilio di movieri debitamente equipaggiati. Divieto di transito all’incrocio con via Mazenta, per i veicoli di 3,5 tonnellate. Dare precedenza, all’incrocio con via Spalato. Senso vietato all’incrocio con via Spalato per i veicoli che circolano in via Spalato.

VIA MAZENTA (durante la sezione B dei lavori) – Divieto di sosta con rimozione dall’incrocio con via Valadier a via Resse, dalle 8 alle 20. Senso unico alternato a vista con ausilio di movieri debitamente equipaggiati.

VIA ETTORE RICCI (durante la sezione B dei lavori) – Divieto di sosta con rimozione forzata con orario 8 -20, nel tratto a sinistra a scendere verso via Roma a partire dalla scalinata che collega viale Carradori. Senso unico alternato a vista con ausilio di movieri debitamente equipaggiati, per tutta la lunghezza della via. Divieto di transito, con sbarramento all’incrocio con via Spalato.

VIA VALADIER (durante la sezione B dei lavori) – Divieto di transito a 300 metri, all’incrocio con via Mazenta. Divieto di transito con sbarramento all’incrocio con via Spalato. Obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli che si immettono in via Spalato a completamento della sezione B dei lavori.

VIA VANVITELLI (durante la sezione C dei lavori) – Direzione obbligatoria diritto verso bretella “Anffas” di cui viene invertito in senso di marcia; Divieto di transito con sbarramento all’incrocio con via Spalato.