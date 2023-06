di Luca Patrassi

La tempesta a Macerata sembra passata, ma voglia di far festa non sembra averla nessuno. Ancor meno ce l’hanno quelli che in questi giorni sono alle prese con le osservazioni in relazione al piano da tre milioni per la realizzazione di 40 chilometri di ciclovie che prevedono il ricorso a trecento espropri in città. Anzi, l’ondata di maltempo dei giorni scorsi ha rilanciato le argomentazioni che erano state sollevate nei giorni scorsi, in particolare dall’ingegnere Roberto Calcagni. Ecco le immagini di uno dei tratti, in zona Consalvi, in cui dovrebbe passare l’oramai famosa pista ciclabile.

All’indomani delle precipitazioni sembrava di essere lungo un torrente in piena tale è la mole d’acqua rimasta sul terreno ai margini di un fosso che è esondato. Esattamente il tratto che dovrebbe ospitare la pista rialzata di 20/30 centimetri rispetto al terreno. Nel particolare, se la pista fosse già stata realizzata, probabilmente sarebbe già un ricordo, soldi in fumo o quantomeno l’esigenza di rimettere mano ai lavori e ripristinare il tutto. Il giorno dopo, il tutto sempre documentato dalle immagini, l’acqua è scomparsa e ha lasciato spazio al fango che in alcuni punti raggiunge anche i quaranta centimetri di altezza. Sempre con buona pace della pista ciclabile e degli eventuali ciclisti che volessero tentare l’attraversamento. Come dire che i segnali di allarme ci sono ed invitano a una ulteriore riflessione sulla progettazione messa in campo per le ciclabili.